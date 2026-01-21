Winter Health Risks: रात में मुंह ढंककर सोने की आदत बना रही है आपको इन बीमारियों का शिकार! डॉक्टर से जानें पूरा सच

Winter Health Risks: हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी मुंह ढंककर सोते हैं। कई लोगों का तर्क होता है कि उन्हें केवल अंधेरे में ही नींद आती है। ध्यान रखें कि अंधेरे में सोना विज्ञान की दृष्टि से एक अच्छी आदत है, लेकिन मुंह ढंककर सोना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों आदतों के बीच दिन और रात जैसा अंतर है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि क्यों मुंह ढंककर सोने से हमारे शरीर में बीमारियां दस्तक देती हैं? विशेषकर गर्दन दर्द और सर्वाइकल जैसी गंभीर स्थिति से इसका क्या संबंध है?