Winter Health Risks: रात में मुंह ढंककर सोने की आदत बना रही है आपको इन बीमारियों का शिकार! डॉक्टर से जानें पूरा सच

Winter Health Risks: हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी मुंह ढंककर सोते हैं। कई लोगों का तर्क होता है कि उन्हें केवल अंधेरे में ही नींद आती है। ध्यान रखें कि अंधेरे में सोना विज्ञान की दृष्टि से एक अच्छी आदत है, लेकिन मुंह ढंककर सोना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों आदतों के बीच दिन और रात जैसा अंतर है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि क्यों मुंह ढंककर सोने से हमारे शरीर में बीमारियां दस्तक देती हैं? विशेषकर गर्दन दर्द और सर्वाइकल जैसी गंभीर स्थिति से इसका क्या संबंध है?
हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए या अपनी आदत के कारण मुंह ढंककर सोते हैं। ऐसा करके हम बिन बुलाए मेहमानों की तरह बीमारियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप मुंह ढंककर सोते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 20% तक कम हो सकता है। यही कमी आपके शरीर में सिर दर्द और गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द का कारण बनती है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
