21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Winter Health Risks: रात में मुंह ढंककर सोने की आदत बना रही है आपको इन बीमारियों का शिकार! डॉक्टर से जानें पूरा सच

Winter Health Risks: क्या आप भी रात में मुंह ढंककर सोते हैं? संभल जाइए, आपकी यह आदत कई बीमारियों को बुलावा दे रही है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में मुंह ढंककर सोना आपके लिए कितना हानिकारक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 21, 2026

winter health risk

winter health risk (image- gemini)

Winter Health Risks: हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी मुंह ढंककर सोते हैं। कई लोगों का तर्क होता है कि उन्हें केवल अंधेरे में ही नींद आती है। ध्यान रखें कि अंधेरे में सोना विज्ञान की दृष्टि से एक अच्छी आदत है, लेकिन मुंह ढंककर सोना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों आदतों के बीच दिन और रात जैसा अंतर है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि क्यों मुंह ढंककर सोने से हमारे शरीर में बीमारियां दस्तक देती हैं? विशेषकर गर्दन दर्द और सर्वाइकल जैसी गंभीर स्थिति से इसका क्या संबंध है?

मुंह ढंककर सोने का स्वास्थ्य पर असर?

हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए या अपनी आदत के कारण मुंह ढंककर सोते हैं। ऐसा करके हम बिन बुलाए मेहमानों की तरह बीमारियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप मुंह ढंककर सोते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 20% तक कम हो सकता है। यही कमी आपके शरीर में सिर दर्द और गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द का कारण बनती है।

मुंह ढंककर सोने के नुकसान क्या हैं?(Face Covered Sleep)

  • शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होना
  • शरीर के लिए नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना
  • कंधे में दर्द होना
  • गर्दन में दर्द होना

मुंह ढंककर सोने से कौन सी बीमारियां होती हैं?(Face Covered Sleep Disease)

  • सुबह होने वाला सिरदर्द
  • स्लीप एपनिया
  • दिनभर थकान महसूस होना

इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करें?(Face Covered Sleep Disease Prevention)

  • मुंह ढंकने से बचें
  • कमरे का वेंटिलेशन सही रखें
  • सांस लेने का तरीका सुधारें
  • बार-बार दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलें

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

21 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / Health / Winter Health Risks: रात में मुंह ढंककर सोने की आदत बना रही है आपको इन बीमारियों का शिकार! डॉक्टर से जानें पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बुखार, डेंगू या कोविड? एक ही सैंपल में पकड़ी जाएंगी ढेरों बीमारियां, ICMR की ये नई तकनीक बदल देगी इलाज का तरीका

ICMR Multiplex Diagnostic Test
स्वास्थ्य

Kareena Kapoor Diet: ना महंगी, ना विदेशी, करीना कपूर की सुपरफूड लिस्ट में लौकी, जानिए क्यों है गट हेल्थ हीरो

Kareena Kapoor diet secrets, Lauki soup benefits for digestion,
लाइफस्टाइल

Fatty Liver: बस एक गलती और 35 की उम्र में लिवर फेल! अभी जानें फैटी लिवर से कैंसर तक का सफर

fatty liver
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो दूध पीना बंद कर दें! आखिर क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कही यह बात?

cancer prevention
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक के बाद खुद मांसपेशियां रिपेयर करता है हमारा दिल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की स्टडी में खुलासा

human hearts
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.