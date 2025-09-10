Gaurav Khanna: IT जॉब से TV स्टार तक, ये है ‘बिग बॉस 19’ का कमाऊ कंटेस्टेंट, जानिए नेट वर्थ और लाइफस्टाइल की खास बातें

Gaurav Khanna Bigg Boss 19: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरे और इन दिनों ‘बिग बॉस 19’ के चर्चित कंटेस्टेंट गौरव खन्ना अपनी पर्सनैलिटी और चार्म से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। छोटे पर्दे पर ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया के रोल से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव आज टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग से पहले गौरव का करियर आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा था।
आईटी प्रोफेशनल से टीवी स्टार बनने तक का यह सफर जितना दिलचस्प है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। साथ ही वह ट्रॉर सेलिब्रिटी सेफ्टी का भी खिताब जीत चुके हैं और अब अपने शानदार प्रदर्शन के साथ बिग बॉस में दिखने आ रहे हैं। आइए जानते हैं गौरव खन्ना की नेट वर्थ, कार कलेक्शन और लग्ज़री लाइफस्टाइल से जुड़ी खास बातें।
गौरव खन्ना का जन्म कानपुर में हुआ। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से पूरी की और इसके बाद मुंबई से MBA किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव ने एक साल तक आईटी सेक्टर में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया। लेकिन उनका दिल हमेशा एक्टिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बसता था, जिसके चलते उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी मेहनत से स्टारडम हासिल किया।
गौरव आज मुंबई के पॉश इलाके में एक लक्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी झलक वे अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा कानपुर में उनका पुश्तैनी घर भी है, जो पारिवारिक यादों और अपनापन से भरा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव खन्ना की नेट वर्थ करीब 12–15 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टीवी शोज़ से आता है। अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने के लिए वे reportedly 1.5 से 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड तक फीस लेते हैं।
इसके अलावा Celebrity MasterChef India जीतकर गौरव ने न सिर्फ फैंस का दिल जीता बल्कि करीब 20 लाख रुपये कैश प्राइज़ भी अपने नाम किया। साथ ही वे सोशल मीडिया ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी अच्छी कमाई करते हैं।
गौरव की कार और बाइक कलेक्शन उनकी सेंसिबल चॉइसेज को दर्शाती है। उनके पास एक रेड ऑडी A6, एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक और एक मिड-साइज SUV (लगभग 21 लाख रुपये) है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था।
गौरव का लाइफस्टाइल क्लासी और एलीगेंट है। वे भले ही टीवी के टॉप पेड एक्टर्स में शामिल हों, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा शो-ऑफ वाली नहीं है। उनके घर और गाड़ियों में लग्जरी का टच तो है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकैलिटी और वैल्यू का भी ध्यान रखा गया है। यही बैलेंस उन्हें और भी खास बनाता है।