Gaurav Khanna: IT जॉब से TV स्टार तक, ये है ‘बिग बॉस 19’ का कमाऊ कंटेस्टेंट, जानिए नेट वर्थ और लाइफस्टाइल की खास बातें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव खन्ना की नेट वर्थ करीब 12–15 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टीवी शोज़ से आता है। अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने के लिए वे reportedly 1.5 से 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड तक फीस लेते हैं।

इसके अलावा Celebrity MasterChef India जीतकर गौरव ने न सिर्फ फैंस का दिल जीता बल्कि करीब 20 लाख रुपये कैश प्राइज़ भी अपने नाम किया। साथ ही वे सोशल मीडिया ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी अच्छी कमाई करते हैं।