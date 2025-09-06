Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 Queens: ग्लैमर का तड़का, बिग बॉस 19 की हसीनाएं जिन्हें देखकर आप कहेंगे WOW

Bigg Boss 19 Queens: इस बार Bigg Boss 19 में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ही नहीं हैं, बल्कि अपने ग्लैमरस और होस्ट लुक से भी शानदार तरीके से कब्जा कर रही हैं बिग्ग बॉस की ये हसीनाएं। बिग्ग बॉस की ये हसीनाएं अपने पहनावे और फैशन स्टेटमेंट से दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 06, 2025

Bigg Boss 19 Best Dressed Contestants
Bigg Boss 19 Best Dressed Contestants|Instagram

Bigg Boss 19 Queens: टीवी का सबसे चर्चित और एंटरटेनिंग शो Bigg Boss 19 इस बार सिर्फ ड्रामा और इमोशन्स ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का तड़का भी लेकर आया है। घर के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज नजर आ रही हैं, उतना ही अलग अंदाज इनका स्टाइल और फैशन भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इन हसीनाओं की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और फैन्स इनके लुक्स पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हसीनाएं अपने स्टाइल से इस सीजन में छाई हुई हैं।

तान्या मित्तल

स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में अपनी बातों और अलग सोच से सुर्खियों में बानी हुई हैं। लेकिन सिर्फ सोच ही नहीं, तान्या का साड़ी लुक भी घर में खास चर्चा में रहता है। उनका ट्रेडिशनल ड्रेपिंग स्टाइल और साड़ी कलेक्शन इतना क्लासी है कि वो हर बार एक नई एलीगेंस क्रिएट कर देती हैं। उनकी सादगी और ग्रेस उन्हें बाकी हसीनाओं से अलग बनाता है।

अशनूर कौर

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर का फैशन सेंस हमेशा ही टीनएजर्स के बीच ट्रेंड करता है। बिग बॉस के घर में भी अशनूर अपने क्यूट आउटफिट्स और स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स से छाई हुई हैं। कभी फ्लोरल ड्रेसेज, तो कभी कैजुअल वेस्टर्न लुक – अशनूर की ड्रेसिंग स्टाइल हर बार फ्रेश और अट्रैक्टिव लगता है।

फरहाना भट्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस फरहाना भट्ट शो में काफी एक्टिव नजर आती हैं। उनका स्टाइल स्टेटमेंट काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है। फरहाना अपने हर लुक से ये साबित करती हैं कि फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके एटीट्यूड में भी झलकता है। उनकी स्टाइलिश ड्रेसेज और स्मार्ट प्रेजेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाती है।

नेहल चुडासमा

मशहूर मॉडल नेहल चुडासमा अपने सुपर ग्लैमरस अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं। चाहे घर का कंफर्ट जोन हो या फिर पार्टी लुक – नेहल का फैशन हर जगह परफेक्ट बैठता है। सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं और अब बिग बॉस में भी वो अपने ग्लैम लुक्स से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं।

नीलम गिरी

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का फैशन स्टाइल देसी और वेस्टर्न दोनों का परफेक्ट मिक्स है। कभी ट्रेडिशनल लहंगे में तो कभी मॉडर्न ड्रेस में – नीलम हर लुक में शानदार लगती हैं। उनके स्टाइल में एक खास देशी टच है, जो फैंस को और भी रिलेटेबल लगता है।

नगमा मिराजकर

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नगमा मिराजकर पहले से ही इंस्टाग्राम पर अपने फैशन और डांस वीडियोज के लिए काफी पॉपुलर हैं। अब बिग बॉस के घर में भी नगमा अपने स्टाइलिश लुक्स और स्मार्ट पर्सनैलिटी से सबका ध्यान खींच रही हैं। उनका फैशन सेंस मॉडर्न और यूथफुल है, जो यंग ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है।

नतालिया जातोसतेज

नतालिया जातोसतेज, जिन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में काम किया है, उनका स्टाइल काफी इंटरनेशनल टच लिए होता है। वो अपने ग्लैमरस फोटोशूट्स से सोशल मीडिया पर पहले ही छाई रहती हैं और अब बिग बॉस में भी उनका फैशन स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आ रहा है।

