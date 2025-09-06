Bigg Boss 19 Queens: ग्लैमर का तड़का, बिग बॉस 19 की हसीनाएं जिन्हें देखकर आप कहेंगे WOW

Bigg Boss 19 Queens: टीवी का सबसे चर्चित और एंटरटेनिंग शो Bigg Boss 19 इस बार सिर्फ ड्रामा और इमोशन्स ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का तड़का भी लेकर आया है। घर के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज नजर आ रही हैं, उतना ही अलग अंदाज इनका स्टाइल और फैशन भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इन हसीनाओं की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और फैन्स इनके लुक्स पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हसीनाएं अपने स्टाइल से इस सीजन में छाई हुई हैं।