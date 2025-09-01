Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 Kitchen Secrets: क्या खा सकते हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स? जानिए किचन की पूरी सच्चाई

Bigg Boss 19 Kitchen Secrets: बिग बॉस 19 में खाना बनाने की जगह यानी किचन को लेकर कई खास नियम हैं, जहां किचन से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना काफी दिलचस्प हो सकता है। बिग बॉस में केवल खाने से ज्यादा राजनीति, चुगली और झगड़े होते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 01, 2025

Bigg Boss 19 kitchen rules|फोटो सोर्स – Facebook

Bigg Boss 19 Kitchen Secrets: रियलिटी शो बिग बॉस 19 सिर्फ झगड़ों, टास्क और ड्रामा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर का किचन एरिया हमेशा से चर्चा का बड़ा कारण रहा है। यही वो जगह है जहां न सिर्फ खाना बनता है बल्कि रिश्तों की मिठास और कड़वाहट भी पकती है। हर सीजन की तरह इस बार भी किचन और डाइनिंग स्पेस शो का सबसे हॉटस्पॉट है।

मॉडर्न और स्टाइलिश किचन

बिग बॉस 19 का किचन इस बार और भी ज्यादा मॉडर्न और यूनिक डिजाइन में तैयार किया गया है। ओपन स्टाइल किचन की वजह से खाना बनाते वक्त भी कंटेस्टेंट बाकी घरवालों से जुड़े रहते हैं। बड़े डाइनिंग टेबल और स्टाइलिश चेयर्स इस स्पेस को और खास बनाते हैं। अक्सर यहीं से बातचीत शुरू होती है, दोस्ती बनती है और कभी-कभी बड़ी लड़ाई की चिंगारी भी यहीं से उठती है।

कंटेस्टेंट्स को क्या मिलता है खाने में?

  • बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट्स को रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से सामान दिया जाता है।
  • यहां बीफ और शराब जैसी चीजें पूरी तरह बैन होती हैं।
  • ग्रॉसरी और सब्जियां बिग बॉस के निर्देश पर मिलती हैं, जिससे कंटेस्टेंट्स को खुद मैनेज करना पड़ता है।
  • अगर राशन सही से इस्तेमाल न किया जाए, तो अगले हफ्ते उन्हें दिक्कत भी उठानी पड़ सकती है।

साफ-सफाई है सबसे बड़ा नियम

किचन में साफ-सफाई को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता। बर्तनों से लेकर किचन स्लैब तक सबकुछ चमकता रहना चाहिए। अगर कोई लापरवाही करे, तो घर के बाकी सदस्य उसी पर गुस्सा निकालते हैं।

कौन बनेगा किचन का लीडर?

बिग बॉस के घर में सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि खाना कौन बनाएगा और बर्तन कौन साफ करेगा। हर हफ्ते अलग-अलग कंटेस्टेंट जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार इसी बात पर झगड़े और गरूपिस्म शुरू हो जाती है। दरअसल, किचन में काम करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक तरह से लीडरशिप टेस्ट भी माना जाता है।

क्यों होता है किचन वॉर सबसे ज्यादा हाइलाइट?

शो की शुरुआत से ही किचन वार्स बिग बॉस की पहचान बन चुके हैं। चाहे राशन बांटने की बात हो, ज्यादा खाने पर बहस हो या किसी के कामचोरी करने पर झगड़ा सबसे ज्यादा ड्रामा इसी हिस्से में देखने को मिलता है। यही वजह है कि सलमान खान भी वीकेंड के वार में अकसर किचन मुद्दों पर घरवालों की क्लास लेते हैं।

Entertainment

लाइफस्टाइल

Updated on:

01 Sept 2025 03:13 pm

Published on:

01 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bigg Boss 19 Kitchen Secrets: क्या खा सकते हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स? जानिए किचन की पूरी सच्चाई

