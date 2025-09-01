Bigg Boss 19 Kitchen Secrets: क्या खा सकते हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स? जानिए किचन की पूरी सच्चाई

बिग बॉस 19 का किचन इस बार और भी ज्यादा मॉडर्न और यूनिक डिजाइन में तैयार किया गया है। ओपन स्टाइल किचन की वजह से खाना बनाते वक्त भी कंटेस्टेंट बाकी घरवालों से जुड़े रहते हैं। बड़े डाइनिंग टेबल और स्टाइलिश चेयर्स इस स्पेस को और खास बनाते हैं। अक्सर यहीं से बातचीत शुरू होती है, दोस्ती बनती है और कभी-कभी बड़ी लड़ाई की चिंगारी भी यहीं से उठती है।