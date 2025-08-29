‘Bigg Boss 19’ में 4 दिन में टूटा ‘मां-बेटे’ का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में अब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शो में पहले दिन से ही लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे, और अब ये झगड़े और भी बढ़ने वाले हैं। गौरव खन्ना की शो में सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। कुछ लोग उनके एटीट्यूड के कारण उन्हें टारगेट कर रहे हैं, तो किसी को उनकी आदतें पसंद नहीं आ रही हैं।
इसी बीच गौरव खन्ना का घर में एक बेहद मजबूत रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा था - कुनिका सदानंद के साथ उनका 'मां-बेटे' का रिश्ता। हालांकि अब इस रिश्ते में भी दरार आ चुकी है, और इसकी वजह हैं तान्या मित्तल। बता दें कि 'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद के दिमाग में गौरव खन्ना के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या जानबूझकर कुनिका से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि सबसे क्लोज बॉन्डिंग उनकी और कुनिका की है। ये सुनकर कुनिका टेढ़ा जवाब देती हैं और गौरव भी हैरान रह जाते हैं। कुनिका कहती हैं कि ये तान्या की गलतफहमी है।
बता दें कि तान्या तो दोनों के बीच आग लगाकर चली जाती हैं, इसके बाद कुनिका और गौरव के बीच गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। गौरव उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे है और साथ ही ये भी कहते है उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। हालांकि, कुनिका साफ कहती हैं कि वो किसी की मम्मी नहीं हैं और अगर कोई कहता है, तो हिम्मत दिखाकर उसी तरह इज्जत के साथ, उन्हें वैसे ही ट्रीट करे। उनकी पीठ पीछे साजिश न रचे। ये सुनकर गौरव का भी मुंह उतर जाता है। यहां इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है और तान्या इस पर एन्जॉय कर रही हैं।
अब तान्या मित्तल ताली मारते हुए जीशान कादरी को बताते हुए कहती है कि उन्होंने कुनिका को भड़का दिया है। मैं गेम में तान्या कामयाब हो रही हूं। हालांकि उनकी ये गंदी चाल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस भी उन पर भड़क गए हैं।, लेकिन जनता उनके इस गेम को कितना पसंद करती है, ये तो वीकेंड का वार पर उन्हें भी पता चल ही जाएगा।