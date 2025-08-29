‘Bigg Boss 19’ में 4 दिन में टूटा ‘मां-बेटे’ का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने

बता दें कि तान्या तो दोनों के बीच आग लगाकर चली जाती हैं, इसके बाद कुनिका और गौरव के बीच गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। गौरव उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे है और साथ ही ये भी कहते है उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। हालांकि, कुनिका साफ कहती हैं कि वो किसी की मम्मी नहीं हैं और अगर कोई कहता है, तो हिम्मत दिखाकर उसी तरह इज्जत के साथ, उन्हें वैसे ही ट्रीट करे। उनकी पीठ पीछे साजिश न रचे। ये सुनकर गौरव का भी मुंह उतर जाता है। यहां इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है और तान्या इस पर एन्जॉय कर रही हैं।