Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

‘Bigg Boss 19’ में 4 दिन में टूटा ‘मां-बेटे’ का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने

Bigg Boss 19: 'Bigg Boss 19' में रिश्तों की डोर कितनी कमजोर होती है, ये तब पता चला जब सिर्फ 4 दिनों में ही कुनिका और गौरव का 'मां-बेटे' जैसा रिश्ता टूट गया। इस घटना के बाद तान्या मित्तल का असली चेहरा सबके सामने आ गया है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 29, 2025

'Bigg Boss 19' में 4 दिन में टूटा 'मां-बेटे' का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने
गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद( फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में अब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शो में पहले दिन से ही लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे, और अब ये झगड़े और भी बढ़ने वाले हैं। गौरव खन्ना की शो में सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। कुछ लोग उनके एटीट्यूड के कारण उन्हें टारगेट कर रहे हैं, तो किसी को उनकी आदतें पसंद नहीं आ रही हैं।

4 दिन में टूटा 'मां-बेटे' का रिश्ता

इसी बीच गौरव खन्ना का घर में एक बेहद मजबूत रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा था - कुनिका सदानंद के साथ उनका 'मां-बेटे' का रिश्ता। हालांकि अब इस रिश्ते में भी दरार आ चुकी है, और इसकी वजह हैं तान्या मित्तल। बता दें कि 'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद के दिमाग में गौरव खन्ना के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें

रोमांस और मजेदार ट्विस्ट से भरपूर इस हफ्ते OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेबसीरीज आपका वीकेंड बना देंगी
OTT
रोमांस और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ OTT पर रीलीज ये 5 फिल्में आपको देंगी झटका

प्रोमो वीडियो में

इससे पहले प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या जानबूझकर कुनिका से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि सबसे क्लोज बॉन्डिंग उनकी और कुनिका की है। ये सुनकर कुनिका टेढ़ा जवाब देती हैं और गौरव भी हैरान रह जाते हैं। कुनिका कहती हैं कि ये तान्या की गलतफहमी है।

कुनिका और गौरव के बीच गर्मागर्मी

बता दें कि तान्या तो दोनों के बीच आग लगाकर चली जाती हैं, इसके बाद कुनिका और गौरव के बीच गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। गौरव उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे है और साथ ही ये भी कहते है उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। हालांकि, कुनिका साफ कहती हैं कि वो किसी की मम्मी नहीं हैं और अगर कोई कहता है, तो हिम्मत दिखाकर उसी तरह इज्जत के साथ, उन्हें वैसे ही ट्रीट करे। उनकी पीठ पीछे साजिश न रचे। ये सुनकर गौरव का भी मुंह उतर जाता है। यहां इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है और तान्या इस पर एन्जॉय कर रही हैं।

तान्या मित्तल ताली मारते हुए जीशान कादरी को

अब तान्या मित्तल ताली मारते हुए जीशान कादरी को बताते हुए कहती है कि उन्होंने कुनिका को भड़का दिया है। मैं गेम में तान्या कामयाब हो रही हूं। हालांकि उनकी ये गंदी चाल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस भी उन पर भड़क गए हैं।, लेकिन जनता उनके इस गेम को कितना पसंद करती है, ये तो वीकेंड का वार पर उन्हें भी पता चल ही जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Aug 2025 02:40 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘Bigg Boss 19’ में 4 दिन में टूटा ‘मां-बेटे’ का रिश्ता! Tanya Mittal का असली रुप आया सबके सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.