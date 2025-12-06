इंडिगो की बदइंतजामी का खौफनाक अनुभव झेलने वालों में बेंगलूरु के फैशन डिजाइनर संजय चोरडि़या भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह 8:50 बजे रांची से बेंगलूरु के लिए निर्धारित इंडिगो की नियमित ढाई घंटे की उड़ान हमारे लिए एक भयावह सफर में बदल गई। शुरुआत कई घंटों की देरी से हुई और अंत में दोपहर 4 बजे जाकर यह उड़ान रद्द कर दी गई। बेंगलरु पहुंचने की मजबूरी थी, इसलिए हमने मजबूरन कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प चुना। इंडिगो ने रांची-कोलकाता-चेन्नई-बेंगलूरु का जटिल रूट दिया। 6.30 बजे कोलकाता पहुंच तो गए लेकिन न कोई सही सूचना, बस बहाने और भ्रामक घोषणाएं यात्रियों को परेशान करती रहीं। आखिरकार 9.30 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट रात 4 बजे रवाना की गई। लगभग 24 घंटे जागते हुए चेन्नई पहुंचे तो पता चला कि बेंगलूरु वाली कनेक्टिंग फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः हमें अपने खर्च पर सड़क मार्ग से सफर करके शाम 7 बजे बेंगलूरु पहुंचना पड़ा। यह सिर्फ बदइंतजामी नहीं, बल्कि एक यात्री उत्पीड़न था। सवाल यह है कि जब उन्हें पता था कि पर्याप्त क्रू और स्टाफ नहीं है, तो टिकट बेचे ही क्यों? सवाल यह भी है कि डीजीसीए क्या कर रहा था। इंडिगो की समस्या का पता होते ही अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने रातों-रात किराए पांच गुना बढ़ा दिया। सरकार व नियामक तंत्र चुप क्यों रहे।