Happiest City In Asia: मुंबई की मुस्कान ने दिलाई जगह एशिया की टॉप 10 खुशहाल सिटीज में

Happiest City In Asia: मुंबई, जिसे लोग प्यार से ड्रीम सिटी कहते हैं, अब हैप्पी सिटी के नाम से भी पहचानी जा रही है।Time Out की नई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर (Happiest City in Asia 2025) घोषित किया गया है।यह सर्वे 18,000 से ज्यादा लोगों पर किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने शहर में रहने का अनुभव कैसा लगता है जैसे कि संस्कृति, खाना, नाइटलाइफ, और लोगों की खुशहाली जैसी बातें।चलिए, जानते हैं टॉप 10 खुशहाल शहरों की पूरी लिस्ट।