ये शहर है Smart City of the World, पर भारत का सबसे स्मार्ट शहर कौन-सा है?

Top 5 Smart City In World: पिछले कई सालों में स्मार्ट सिटी को लेकर सभी देशों और लोगों में भी एक जागरूकता बढ़ी है। सभी देश भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट सिटी होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं? स्मार्ट सिटी वह शहरी क्षेत्र होता है जो टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन का उपयोग करके नागरिकों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाता है। इसका उद्देश्य शहरों को अधिक टिकाऊ और बढ़िया बनाना होता है। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे रिनिवल एनर्जी सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब होता है इस सिटी के ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना, प्रदूषण कम करना, कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का टॉप स्मार्ट सिटी कौन सा है? या भारत का सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी कौन सा है?