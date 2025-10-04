Rajasthan News: एयर लाइन कंपनियों का रोज का राग, शेड्यूल बना रहा ‘फूल’, आने-जाने में देरी, फ्लाइट्स रद्द

दरअसल त्योहारी सीजन के कारण कई प्रमुख रूट पर यात्री भार ज्यादा है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां उन रूट्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। वहीं, जिन रूट्स पर यात्री भार कम होता है उन पर फ्लाइट का संचालन रद्द कर रही हैं। इस कारण हर दिन दो तीन फ्लाइट का संचालन रद्द रहता है। दूसरी तरफ एक दर्जन फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित रहता है। फ्लाइट्स में देरी के कारण यात्रियों एक से आठ घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। एयरलाइंस कंपनियां इन समस्याओं की वजह ऑपरेशनल बताकर पल्ला झाड़ रही हैं।