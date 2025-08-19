जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: शराबी गुरुजी को जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने…एयरपोर्ट पर युवती से की थी अभद्रता

Jaipur International Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 53 वर्षीय शिक्षक की करतूत ने उसे बैंकॉक जाने की बजाय एयरपोर्ट थाने पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर एक 20 वर्षीय युवती से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया।
थानाधिकारी संदीप ने बताया कि इमली वाला फाटक निवासी चेतन कौशिक (53) 16 अगस्त की रात बैंकॉक जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। आरोपी ने शराब पी रखी थी। टर्मिनल एक में प्रवेश करने के बाद उसने एक शॉप पर खड़ी युवती से अभद्रता की।
युवती के शोर मचाने पर सीआईएसएफ जवानों ने उसे पकड़कर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पहले आरोपी को शांतिभंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अनुसंधान के बाद युवती की रिपोर्ट पर उसे अभद्रता के मामले में गिरफ्तार किया गया।
दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में बीते करीब एक महीने पहले एक यात्री ने महिला क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी की थी। बताया गया था कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही यात्री ने महिला क्रू मेंबर को बार-बार बुलाया और उस पर आपत्तिजनक बातें कहीं। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अशोभनीय टिप्पणियां कीं। साथ ही गलत तरीके से टच किया।
बता दें कि महिला क्रू मेंबर ने तुरंत इसकी शिकायत फ्लाइट स्टॉफ से की थी। इसके बाद आरोपी यात्री ने अन्य क्रू मेंबर्स से भी उलझना शुरू कर दिया। फ्लाइट में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
फ्लाइट के जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही स्टॉफ ने आरोपी को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया था। सीआईएसएफ ने उसे एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। महिला क्रू मेंबर ने मामले में लिखित शिकायत भी दी थी।