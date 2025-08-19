जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: शराबी गुरुजी को जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने…एयरपोर्ट पर युवती से की थी अभद्रता



दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में बीते करीब एक महीने पहले एक यात्री ने महिला क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी की थी। बताया गया था कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही यात्री ने महिला क्रू मेंबर को बार-बार बुलाया और उस पर आपत्तिजनक बातें कहीं। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अशोभनीय टिप्पणियां कीं। साथ ही गलत तरीके से टच किया।