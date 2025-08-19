Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: शराबी गुरुजी को जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने…एयरपोर्ट पर युवती से की थी अभद्रता

Jaipur International Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शिक्षक की करतूत ने उसे बैंकॉक जाने की बजाय थाने पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर एक युवती से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 19, 2025

Jaipur International Airport
Jaipur International Airport (Patrika Photo)

Jaipur International Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 53 वर्षीय शिक्षक की करतूत ने उसे बैंकॉक जाने की बजाय एयरपोर्ट थाने पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर एक 20 वर्षीय युवती से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी संदीप ने बताया कि इमली वाला फाटक निवासी चेतन कौशिक (53) 16 अगस्त की रात बैंकॉक जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। आरोपी ने शराब पी रखी थी। टर्मिनल एक में प्रवेश करने के बाद उसने एक शॉप पर खड़ी युवती से अभद्रता की।

Air India की दुबई-जयपुर फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ शर्मनाक हरकत, नशे में धुत यात्री ने गलत तरीके से टच किया
जयपुर
Air India Dubai-Jaipur flight


सीआईएसएफ जवानों ने पकड़ा


युवती के शोर मचाने पर सीआईएसएफ जवानों ने उसे पकड़कर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पहले आरोपी को शांतिभंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अनुसंधान के बाद युवती की रिपोर्ट पर उसे अभद्रता के मामले में गिरफ्तार किया गया।


फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ हुई थी शर्मनाक हरकत


दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में बीते करीब एक महीने पहले एक यात्री ने महिला क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी की थी। बताया गया था कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही यात्री ने महिला क्रू मेंबर को बार-बार बुलाया और उस पर आपत्तिजनक बातें कहीं। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अशोभनीय टिप्पणियां कीं। साथ ही गलत तरीके से टच किया।


फ्लाइट स्टॉफ से की थी शिकायत

बता दें कि महिला क्रू मेंबर ने तुरंत इसकी शिकायत फ्लाइट स्टॉफ से की थी। इसके बाद आरोपी यात्री ने अन्य क्रू मेंबर्स से भी उलझना शुरू कर दिया। फ्लाइट में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।


फ्लाइट के जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही स्टॉफ ने आरोपी को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया था। सीआईएसएफ ने उसे एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। महिला क्रू मेंबर ने मामले में लिखित शिकायत भी दी थी।

Jaipur-Ahmedabad Flight: टेक-ऑफ से चंद सेकंड पहले विमान में बड़ी खराबी, प्लेन में सवार थे 60 यात्री
जयपुर
Plane

19 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: शराबी गुरुजी को जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने…एयरपोर्ट पर युवती से की थी अभद्रता

