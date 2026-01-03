3 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, महल रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध; पतंगबाजी पर भी रोक

Army Day Parade: जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

Army-Day-parade
Play video

महल रोड पर रिहर्सल करते सेना के जवान। फोटो: दिनेश डाबी

जयपुर। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। परेड की रिहर्सल और मुख्य आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आयुक्तालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह परेड जयपुर में एनआरआई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल होते हुए महल रोड तक आयोजित की जा रही है, जिसे आमजन 9, 11, 13 और 15 जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक देख सकेंगे।

दर्शकों के बैठने की व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने की तरफ है। डी मार्ट सर्कल की तरफ से महावीर मार्ग व केन्द्रीय विहार मार्ग की तरफ से आए ताकि किसी को असुविधा ना हो। महल रोड के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

रिहर्सल अवधि के दौरान पतंग उड़ाने पर भी रोक

साथ ही रिहर्सल अवधि के दौरान पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। ड्रोन और पतंग से सेना के विमानों की उड़ान में बाधा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी ड्रोन और पतंग न उड़ाएं तथा आसपास के लोगों को भी इसके लिए समझाइश करें।

सुरक्षा के मद्देनजर दिए ये निर्देश

सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों, किराएदारों, दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को मकान, दुकान या फैक्ट्री किराए पर न देने की अपील की गई है। हाउसिंग सोसायटियों और कॉलोनियों में डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान पुलिस को पूरा सहयोग करने को कहा गया है।

संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखने पर पुलिस को सूचना देने की अपील

पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। किसी भी अनजान व्यक्ति को वाहन किराए पर न देने और ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों से भी आने-जाने वाले मेहमानों की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कार्यक्रम जयपुर के लिए गौरव का क्षण है। इसकी सफलता और सुरक्षा के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 100, 112 या 7300363636 पर देने की अपील की गई है।

सड़कों पर उतरे सेना के टैंक

जयपुर शहर की सड़कों पर सेना की ओर से रिहर्सल की जा रही है। शुक्रवार को महल रोड पर रिहर्सल के दौरान सेना का मार्च, टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का अभ्यास किया गया। साथ ही हेलिकॉप्टरों की फ्लाई-पास्ट की प्रैक्टिस भी हुई। बता दें कि 15 जनवरी को मुख्य परेड महल रोड पर होगी।

Army Day Parade 2026: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, परेड को लेकर जगतपुरा में ट्रैफिक डायवर्जन, यहां देखें पूरा ट्रैफिक प्लान
जयपुर
जगतपुरा में महल रोड पर आर्मी डे परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, फोटो दिनेश डाबी

जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, महल रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध; पतंगबाजी पर भी रोक

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Green Credit Policy : गुड न्यूज, राजस्थान में ‘ग्रीन क्रेडिट नीति’ लागू, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Good News Rajasthan implements Green Credit policy find out how you can benefit
जयपुर

संपादकीय : सुंदरता नहीं, जनस्वास्थ्य हो शहरों की प्राथमिकता

ओपिनियन

जी-2 समीकरण और भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां

ओपिनियन

थड़ी-डेयरी बूथ पर बेचते मिले तम्बाकू-गुटखा, जुर्माना ठोंका

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक मिर्ची महंगी तो मटर बिकी सस्ती, आलू भी सस्ता

जयपुर
