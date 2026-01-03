जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, महल रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध; पतंगबाजी पर भी रोक

पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। किसी भी अनजान व्यक्ति को वाहन किराए पर न देने और ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों से भी आने-जाने वाले मेहमानों की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कार्यक्रम जयपुर के लिए गौरव का क्षण है। इसकी सफलता और सुरक्षा के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 100, 112 या 7300363636 पर देने की अपील की गई है।