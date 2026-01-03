जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, महल रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध; पतंगबाजी पर भी रोक

महल रोड पर रिहर्सल करते सेना के जवान। फोटो: दिनेश डाबी
जयपुर। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। परेड की रिहर्सल और मुख्य आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आयुक्तालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह परेड जयपुर में एनआरआई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल होते हुए महल रोड तक आयोजित की जा रही है, जिसे आमजन 9, 11, 13 और 15 जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक देख सकेंगे।
दर्शकों के बैठने की व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने की तरफ है। डी मार्ट सर्कल की तरफ से महावीर मार्ग व केन्द्रीय विहार मार्ग की तरफ से आए ताकि किसी को असुविधा ना हो। महल रोड के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही रिहर्सल अवधि के दौरान पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। ड्रोन और पतंग से सेना के विमानों की उड़ान में बाधा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी ड्रोन और पतंग न उड़ाएं तथा आसपास के लोगों को भी इसके लिए समझाइश करें।
सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों, किराएदारों, दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को मकान, दुकान या फैक्ट्री किराए पर न देने की अपील की गई है। हाउसिंग सोसायटियों और कॉलोनियों में डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान पुलिस को पूरा सहयोग करने को कहा गया है।
पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। किसी भी अनजान व्यक्ति को वाहन किराए पर न देने और ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों से भी आने-जाने वाले मेहमानों की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह कार्यक्रम जयपुर के लिए गौरव का क्षण है। इसकी सफलता और सुरक्षा के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 100, 112 या 7300363636 पर देने की अपील की गई है।
जयपुर शहर की सड़कों पर सेना की ओर से रिहर्सल की जा रही है। शुक्रवार को महल रोड पर रिहर्सल के दौरान सेना का मार्च, टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का अभ्यास किया गया। साथ ही हेलिकॉप्टरों की फ्लाई-पास्ट की प्रैक्टिस भी हुई। बता दें कि 15 जनवरी को मुख्य परेड महल रोड पर होगी।
