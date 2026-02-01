ACB Trap: ‘एसीबी जाओ’… ऐसे रावणों का वध करना ही ठीक रहेगा, सवा करोड़ बकाया पर 20% कमीशन की मांग, फिर हुआ ट्रैप

जयसिंहपुरा खोर स्थित श्वान घर में व्यवस्थाओं को देखने निगम आयुक्त पहुंचे। वहां उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। श्वानों के लिए की गई आवश्यक व्यवस्थाओं का देखा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जांची। साथ ही ऑपरेशन थियेटर भी देखा। शिकायत रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट करने के आयुक्त ने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पशु प्रबंधन शाखा की उपायुक्त अनिता मित्तल, हवामहल जोन उपायुक्त सीमा चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।