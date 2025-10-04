Railway News: रेल मदद ऐप पर खुलती रेलवे की पोल, ट्रेन में घटिया खाने से लेकर ओवरचार्जिंग तक का खेल

जयपुर.ट्रेन से सफर करने वाले कई यात्रियों के लिए खान-पान अब बड़ी परेशानी बन गई है। घर से खाना भूलकर ट्रेन पर भरोसा करना कई बार भारी पड़ रहा है। ऐसे यात्रियों को खाने की गुणवत्ता, उपलब्धता और ओवरचार्जिंग को लेकर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पिछले पांच माह में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में खान-पान संबंधी 300 से अधिक शिकायतें रेल मदद ऐप के जरिये दर्ज हुईं। इनमें सर्वाधिक मामले जयपुर मंडल से जुड़े हैं। इस संबंध में यात्रियों का कहना है कि तय दर से ज्यादा पैसे वसूलने और घटिया क्वालिटी का खाना परोसने से वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पानी की बोतल तक एमआरपी से ऊपर बेचे जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं। कई यात्रियों ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं।