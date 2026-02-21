Spicy Food Benefits: क्या मिर्च सच में फैट बर्न करती है? जानिए ज्यादा तीखा खाने से फायदा या नुकसान

पोषण विशेषज्ञ Nmami Agarwal के अनुसार, तीखा खाना सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा तेज कर सकता है। इसका मतलब है कि शरीर ऊर्जा को तेजी से इस्तेमाल करता है और कैलोरी ज्यादा जलती है। कैप्साइसिन भूख को थोड़ा कम कर सकता है, इंसुलिन के काम को बेहतर बना सकता है और फैट बर्निंग बढ़ाने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि कई बार तीखा खाने के बाद आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि शरीर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च कर रहा होता है।