Fat Burning Exercise : बिना दौड़े करें फैट बर्न, इन एक्सरसाइज से मिलते हैं बेहतर रिजल्ट

Fat Burning Exercise : पेट की चर्बी सबसे जिद्दी मानी जाती है। एक बार यदि यह जमा हो जाए, तो इसे कम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई लोग वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन पेट का फैट वैसे का वैसा ही रहता है। इसके लिए घंटों जिम जाना, दौड़ना या भारी-भरकम वर्कआउट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर आप बिना ज्यादा मेहनत किए, सिर्फ 21 दिन में बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ आसान एक्सरसाइज मौजूद हैं। इन वर्कआउट को आप घर पर बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं।