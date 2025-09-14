Anti Aging Exercise : 30–40 की उम्र में भी जवान दिखना है? बस ये 7 एक्सरसाइज करें

Anti Aging Exercise : हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा शरीर फिट है और ज्यादातर लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से बूढ़ा हो रहा है खासकर अगर आप 30 या 40 की उम्र के हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों में शारीरिक गतिविधि हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज की रोकथाम और प्रबंधन में योगदान देती है, डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों को कम करती है, ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाती है, और पुरे शरीर के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है।