Vegan Dog Food: डॉगी को एक साल तक वीगन फूड खिलाया, अब हमेशा के लिए स्विच, सेहत और पर्यावरण दोनों को फायदा

Vegan Dog Food: पैट फूड की दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है। रॉ मीट और घर के बने खाने के बीच अब प्लांट बेस्ड वीगन डॉग फूड (Plant Based Pet Food) तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कई पेट ओनर्स अपने कुत्तों को मीट फ्री (Vegan Dog Food) डाइट दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण का बोझ कम हो और पालतू जानवर की सेहत बेहतर बने। एक अमेरिकी लेखक ने अपनी साइबेरियन हस्की मिस्का को एक साल तक वीगन किबल (Dog Vegan Diet) खिलाया और अब यह बदलाव हमेशा के लिए कर लिया। वैज्ञानिक रिसर्च अब साफ कह रही है कि अच्छा कमर्शियल पैट फूड सबसे अधिक बैलेंस्ड होता है, और इसमें वीगन ऑप्शन भी शानदार हैं। नई स्टडीज बता रही हैं कि कुत्ते वीगन डाइट (Vegan Dog Food) पर ज्यादा स्वस्थ रहते हैं – इससे उनका मोटापा कम होता है, एलर्जी घटती है और उम्र लंबी हो सकती है। बिल्लियों के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि वे मीट पर निर्भर हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स जैसे टॉरिन डाल कर वीगन फूड सुरक्षित बन जाता है।
पहले एक्सपर्ट्स को शक था, क्योंकि कुछ ब्रांड्स खराब थे। लेकिन अब ज्यादातर कमर्शियल वीगन फूड AAFCO स्टैंडर्ड पूरा करते हैं। ब्रिटेन के वेटरिनेरियन एंड्र्यू नाइट कहते हैं कि नई रिसर्च ने सब कुछ बदल दिया। 2023 की स्टडीज में पाया गया कि अच्छे वेगन फूड पर कुत्ते-बिल्लियां कम बीमार पड़ते हैं, वेट विजिट कम होते हैं और स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
खुशी की बात है कि पर्यावरण के लिए तो वीगन पैट फूड गेम चेंजर है। नॉर्मल मीट बेस्ड फूड के लिए अमेरिका में हर साल अरबों जानवर मारे जाते हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता है। वीगन फूड इससे बहुत कम नुकसान करता है। मार्केट भी बूम पर है – प्लांट बेस्ड सेगमेंट मीट वाले से तेज बढ़ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल – डॉगी खाएगा भी? लेखक की हस्की मिस्का ने वाइल्ड अर्थ और पेटालुमा जैसे ब्रांड्स के वीगन किबल को खुशी से खाया। धीरे-धीरे ट्रांजिशन किया और एक साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वह सब्जियां पहले से पसंद करती है और वीगन ट्रीट्स भी चट कर गई। ज्यादातर कुत्ते सामने जो मिले, वही खा लेते हैं।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर फूड AAFCO अप्रूव्ड है और कुत्ता खा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। कुत्तों के लिए वीगन आसान, बिल्लियों के लिए थोड़ा मीट रखें। ब्रांड्स जैसे वी-डॉग, वाइल्ड अर्थ बढ़िया हैं। कीमत ज्यादा है, लेकिन सेहत और प्लेनेट के लिए वैल्यू फॉर मनी अहम है। साल 2025 में वीगन डॉग फूड ट्रेंड बन चुका है। अगर आप भी सोच रहे हैं, तो वेट से सलाह लेकर शुरू करें!
सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि हस्की जैसे डॉगी भी वीगन फूड पसंद कर रहे हैं। कई ओनर्स शेयर कर रहे अपनी स्टोरीज, सेहत बेहतर बताई। पर्यावरण प्रेमी खुश, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल ओनर्स अभी कन्फ्यूज हैं। अब इंसेक्ट प्रोटीन और लैब ग्रोन मीट वाले फूड आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म प्रभावों पर ज्यादा स्टडीज आएंगी। जब मार्केट और बढ़ेगा, तब इनकी कीमतें कम हो सकती हैं।
बहरहाल, यह ट्रेंड सिर्फ सेहत नहीं, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई भी है। पेट फूड इंडस्ट्री का एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा, वीगन स्विच से घर का कार्बन फुटप्रिंट घटता है। डॉगी तो खुश, प्लेनेट भी सेफ!
(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख Patrika .com पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)
