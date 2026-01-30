Monkey Fever: निपाह के बाद अब मंकी फीवर का कहर! ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

Monkey Fever: निपाह वायरस का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब 'मंकी फीवर' ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में इस बीमारी से हुई पहली मौत से यह बात तो साफ है कि इस बीमारी का प्रकोप बरकरार है। यह बीमारी मुख्य रूप से बंदरों में पाए जाने वाले पिस्सुओं और किलनियों के काटने से फैलती है और यही कारण है कि इसे मंकी फीवर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या होती है और इसके कारण, लक्षण व बचाव के उपाय क्या हैं।