मलनाड क्षेत्र में समय से पहले फैला मंकी फीवर, वैक्सीन अब भी नहीं

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मानसून के अंत तक, यानी अगले लगभग पांच महीनों तक, मलनाड क्षेत्र में इस बीमारी के बने रहने की संभावना है। टिक्स की असामान्य बढ़ोतरी जून के आसपास तक वायरस के फैलने की गति को बढ़ा सकती है। इसके विपरीत, उत्तर कन्नड़ जिले में टिक्स लार्वा अवस्था में हैं। एहतियाती उपायों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने हाथों और शरीर पर लगाने के लिए औषधीय तेल वितरित किया है और घर-घर जागरूकता अभियान तेज किया है। हालांकि, क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत आबादी वन क्षेत्रों में रहती है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है।