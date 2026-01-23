Vitamin D and Dengue: डेंगू में प्लेटलेट्स ही नहीं, विटामिन D भी है गेम चेंजर! कोलंबिया की स्टडी में खुलासा

रिसर्च में यह भी सामने आया कि जिन मरीजों में विटामिन D कम था, उनमें सूजन बढ़ाने वाले तत्व जैसे TNF-alpha और Interleukin-6 ज्यादा थे। ये वही तत्व हैं जो डेंगू के गंभीर रूप, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर, से जुड़े होते हैं। AIIMS के एंडोक्राइनोलॉजी प्रोफेसर डॉ. आर. गोस्वामी का कहना है कि यह स्टडी पहले से मौजूद सबूतों को और मजबूत करती है। उनके मुताबिक, यह रिसर्च यह भी समझाने में मदद करती है कि miRNA-155 के जरिए इम्यून सिस्टम कैसे बिगड़ता है। इसलिए विटामिन D का स्तर सामान्य रखना समझदारी भरा कदम है।