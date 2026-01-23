23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Vitamin D and Dengue: डेंगू में प्लेटलेट्स ही नहीं, विटामिन D भी है गेम चेंजर! कोलंबिया की स्टडी में खुलासा

Vitamin D and Dengue: नई रिसर्च के मुताबिक विटामिन D की कमी डेंगू को गंभीर बना सकती है। जानें स्टडी क्या कहती है और डॉक्टरों की सलाह।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 23, 2026

Vitamin D and Dengue

Vitamin D and Dengue (Photo- gemini ai)

Vitamin D and Dengue: कोलंबिया में हुई एक नई क्लिनिकल स्टडी में यह सामने आया है कि विटामिन D की कमी होने पर डेंगू ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। यह रिसर्च इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IJMR) में प्रकाशित हुई है, जो ICMR की प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। भारत जैसे देश के लिए यह अध्ययन खास तौर पर अहम है, क्योंकि यहां डेंगू भी आम है और विटामिन D की कमी भी बड़े पैमाने पर पाई जाती है।

भारत में हर साल मानसून के दौरान डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं। अस्पतालों में तेज बुखार, प्लेटलेट्स गिरना और ब्लीडिंग जैसी समस्याओं के मरीज भर जाते हैं। हालांकि कई लोग सामान्य इलाज से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज अचानक गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि शुरुआत में यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा मरीज ज्यादा बिगड़ सकता है।

स्टडी में क्या पाया गया

कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने लगभग 100 डेंगू मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच की। इन मरीजों को बीमारी की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग ग्रुप में रखा गया और उनकी तुलना स्वस्थ लोगों से की गई। रिसर्च में विटामिन D और एक खास molecule miRNA-155 को मापा गया, जो शरीर की इम्यून और सूजन (inflammation) से जुड़ी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है।

स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों को डेंगू हल्के रूप में हुआ था, उनमें विटामिन D का स्तर बेहतर था। वहीं जिन मरीजों में डेंगू गंभीर था या चेतावनी वाले लक्षण थे, उनमें विटामिन D की भारी कमी देखी गई। इसके उलट, miRNA-155 का स्तर बीमारी की गंभीरता के साथ बढ़ता गया, जो यह दिखाता है कि ऐसे मरीजों में इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है।

सूजन और विटामिन D का संबंध

रिसर्च में यह भी सामने आया कि जिन मरीजों में विटामिन D कम था, उनमें सूजन बढ़ाने वाले तत्व जैसे TNF-alpha और Interleukin-6 ज्यादा थे। ये वही तत्व हैं जो डेंगू के गंभीर रूप, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर, से जुड़े होते हैं। AIIMS के एंडोक्राइनोलॉजी प्रोफेसर डॉ. आर. गोस्वामी का कहना है कि यह स्टडी पहले से मौजूद सबूतों को और मजबूत करती है। उनके मुताबिक, यह रिसर्च यह भी समझाने में मदद करती है कि miRNA-155 के जरिए इम्यून सिस्टम कैसे बिगड़ता है। इसलिए विटामिन D का स्तर सामान्य रखना समझदारी भरा कदम है।

भारतीय डॉक्टरों का अनुभव

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉ. पंकज सोनी कहते हैं कि विटामिन D की कमी से ब्लीडिंग और दूसरी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि वह साफ करते हैं कि विटामिन D कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा जोखिम है जिसे बदला जा सकता है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल के डॉ. अतुल गोगिया के अनुसार, गंभीर डेंगू अक्सर साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है और विटामिन D की कमी सुधारने से जटिलताएं कम हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए और बड़े अध्ययन जरूरी हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है यह रिसर्च

भारत में 2025 के नवंबर तक करीब 1.13 लाख डेंगू केस और 95 मौतें दर्ज की गईं। दूसरी तरफ, देश की बड़ी आबादी विटामिन D की कमी से जूझ रही है। विशेषज्ञ खुद से दवा लेने की सलाह नहीं देते, लेकिन यह स्टडी संकेत देती है कि भारत में इस पर और रिसर्च होनी चाहिए, ताकि ज्यादा खतरे वाले मरीजों की पहचान समय रहते हो सके और डेंगू से होने वाली गंभीर परेशानियों को कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

How To Take Vitamin D: सालों से विटामिन D ले रहे हैं लेकिन असर नहीं दिख रहा? एक्सपर्ट से जानिए सही तरीका
स्वास्थ्य
vitamin D, vitamin D supplements, supplements, supplement, vitamin K2, magnesium,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Health / Vitamin D and Dengue: डेंगू में प्लेटलेट्स ही नहीं, विटामिन D भी है गेम चेंजर! कोलंबिया की स्टडी में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Attack: सिर्फ सीने में नहीं, शरीर के इस हिस्से में दर्द भी है हार्ट अटैक का इशारा! 90% लोग नहीं जानते

Heart Attack
स्वास्थ्य

Thyroid Cancer: एक नहीं, 5 तरह का होता है थायरॉइड कैंसर! जानिए कौन सा है जानलेवा और कौन सा बेअसर

Thyroid Cancer
स्वास्थ्य

Bajra Khane Ke Nuksan: हर मौसम, हर शरीर के लिए नहीं है बाजरा, जानिए इसके छिपे नुकसान

Is bajra good or bad for health, Bajra in summer side effects,
लाइफस्टाइल

Heart Disease: अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चलेगा कब आने वाला है हार्ट अटैक! वैज्ञानिकों ने तैयार किया जादुई स्कैनर

Heart Disease
स्वास्थ्य

Cancer Vaccine: कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने तैयार की हर ट्यूमर के लिए अलग वैक्सीन

Cancer Vaccine
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.