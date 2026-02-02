Green Vs Yellow Kiwi: हरी और पीली कीवी, जानिए कौन सा फल है सेहतमंद और विटामिन C से भरपूर

आज जिस कीवी को हम सुपरफूड मानते हैं, उसकी शुरुआत चीन से हुई थी। हरी कीवी कभी एक जंगली फल हुआ करती थी, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूजीलैंड ले जाया गया। वहां इसके स्वाद और आकार पर खास ध्यान दिया गया और धीरे-धीरे यह यूरोप और अमेरिका में सर्दियों के मौसम का लोकप्रिय फल बन गई।वहीं पीली या गोल्ड कीवी की कहानी थोड़ी आधुनिक है। 1990 के दशक में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खास तौर पर ऐसी कीवी विकसित करने की कोशिश की जो कम खट्टी हो लेकिन पोषण में किसी से कम न हो। कई किस्मों के क्रॉस-ब्रीडिंग के बाद गोल्डन कीवी सामने आई, जिसकी त्वचा चिकनी, रंग सुनहरा और स्वाद हल्का मीठा होता है।