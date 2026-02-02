2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Green Vs Yellow Kiwi: हरी और पीली कीवी, जानिए कौन सा फल है सेहतमंद और विटामिन C से भरपूर

Green Vs Yellow Kiwi: मार्केट में आपने कीवी के दो प्रकार जरूर देखे होंगे एक हरी और दूसरी पीली। अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या दोनों के पोषण मूल्य एक जैसे होते हैं या नहीं। हालांकि, यह पूरी तरह सही नहीं है। यहां जानिए हरी और पीली कीवी में क्या अंतर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 02, 2026

Kiwi for weight loss, Kiwi fruit, Healthy fruits list, Kiwi benefits in Hindi,

Green kiwi vs golden which kiwi is healthier|फोटो सोर्स – Freepik

Green Vs Yellow Kiwi Benefits: कीवी को सुपरफ्रूट माना जाता है, लेकिन जब बात ग्रीन और येलो कीवी की आती है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन-सी ज्यादा सेहतमंद है। दोनों ही कीवी स्वाद और पोषण से भरपूर होती हैं, लेकिन इनके न्यूट्रिशन प्रोफाइल में फर्क होता है। खासकर विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को लेकर। इस आर्टिकल में हम ग्रीन Vs येलो कीवी की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन-सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है।

History of Kiwi: एक जड़, दो अलग पहचान

आज जिस कीवी को हम सुपरफूड मानते हैं, उसकी शुरुआत चीन से हुई थी। हरी कीवी कभी एक जंगली फल हुआ करती थी, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूजीलैंड ले जाया गया। वहां इसके स्वाद और आकार पर खास ध्यान दिया गया और धीरे-धीरे यह यूरोप और अमेरिका में सर्दियों के मौसम का लोकप्रिय फल बन गई।वहीं पीली या गोल्ड कीवी की कहानी थोड़ी आधुनिक है। 1990 के दशक में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खास तौर पर ऐसी कीवी विकसित करने की कोशिश की जो कम खट्टी हो लेकिन पोषण में किसी से कम न हो। कई किस्मों के क्रॉस-ब्रीडिंग के बाद गोल्डन कीवी सामने आई, जिसकी त्वचा चिकनी, रंग सुनहरा और स्वाद हल्का मीठा होता है।

Vitamin C Fruits: विटामिन C का पावरहाउस

कीवी को इम्युनिटी बूस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर को संक्रमण से बचाने, आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा, कीवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं।इतना ही नहीं, कीवी में पाया जाने वाला एक्टिनिडिन एंज़ाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यही वजह है कि भारी खाना खाने के बाद कीवी खाने से पेट हल्का महसूस होता है।

स्वाद और बनावट में अंतर

  • हरी कीवी: इसका स्वाद खट्टा-मीठा और थोड़ा तीखा होता है। बनावट थोड़ी सख्त होती है, इसलिए यह दही, ओट्स या स्मूदी में अच्छी लगती है।
  • पीली कीवी: यह ज्यादा मीठी, कम खट्टी और बेहद स्मूद होती है। इसका स्वाद कई लोगों को आम और खरबूजे के मिश्रण जैसा लगता है, जो इसे डेज़र्ट और फ्रूट सलाद के लिए परफेक्ट बनाता है।

पोषण में कौन आगे?

हरी कीवी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन सुधारने, पेट लंबे समय तक भरा रखने और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है। वजन घटाने वालों के लिए यह बेहतर विकल्प मानी जाती है।वहीं पीली कीवी विटामिन C के मामले में आगे रहती है। अगर आपकी इम्युनिटी कमजोर रहती है या बार-बार सर्दी-जुकाम होता है, तो गोल्ड कीवी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।

आखिर कौन-सी कीवी चुनें?

अगर आप पाचन और वजन नियंत्रण पर फोकस कर रहे हैं, तो हरी कीवी चुनें। वहीं इम्युनिटी बढ़ाने और मीठा स्वाद पसंद करने वालों के लिए पीली कीवी बेहतर विकल्प है। सेहत के लिहाज से दोनों ही शानदार हैं फर्क सिर्फ आपकी जरूरत और स्वाद का है।

ये भी पढ़ें

Black Coffee Vs Milk Coffee: स्वाद या सेहत?जानिए कौन आपके दिल और डाइजेशन के लिए बेहतर
लाइफस्टाइल
Black Coffee for Health, Milk Coffee for Health, Coffee for Heart Health, Coffee for Digestion,

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 01:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Green Vs Yellow Kiwi: हरी और पीली कीवी, जानिए कौन सा फल है सेहतमंद और विटामिन C से भरपूर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Matriarchal Tribe Culture: जहां बेटियां नहीं, बेटे होते हैं पराया धन! जानिए उस जनजाति के बारे में जहां मर्द जाते हैं ससुराल

Khasi tribe culture, Khasi tribe history, Khasi tribe lifestyle
लाइफस्टाइल

Full Valentine Week List 2026: वैलेंटाइन वीक शुरू होने से पहले…जानिए रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे की सही तारीख

Valentine Week celebration ideas, Valentine Week schedule 2026
लाइफस्टाइल

क्या आपका मूड भी बार-बार खराब होता है? आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

Vitamin D foods, vitamin d food sources, vitamin d food supplements
लाइफस्टाइल

Virat Kohli का फिटनेस ट्रैकर बनाने वाला CEO नाश्ते में क्या खाता है? 8 अंडे और मेडिटेशन के कनेक्शन का खोला राज

WHOOP CEO Will Ahmed, Will Ahmed daily routine, Billionaire lifestyle routin,
लाइफस्टाइल

Korean Rice Water For Face: क्या चावल का पानी सच में देता है कांच जैसी त्वचा? जानिए सच्चाई

skincare tips , rice water skincare, beauty tips ,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.