अमृत समझकर खा रहे थे Vitamin C? सावधान! आपकी किडनी का हो जाएगा ये हाल

साकू के मुताबिक, वह करीब डेढ़ साल से लिम्सी (Limcee) जैसी विटामिन C की च्यूएबल टैबलेट ले रही थीं। पिछले दो हफ्तों से उन्हें पेशाब करते समय जलन और खुजली महसूस हो रही थी, जिसे उन्होंने पानी की कमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में पीठ और साइड में तेज दर्द शुरू हुआ, जो पेट के निचले हिस्से तक फैल गया। जांच कराने पर पता चला कि उनकी किडनी में पथरी बन चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में विटामिन C की अधिक मात्रा की वजह से कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन बने हैं।