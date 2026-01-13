अमृत समझकर खा रहे थे Vitamin C? सावधान! आपकी किडनी का हो जाएगा ये हाल

Vitamin C Side Effects (photo- gemini ai)
Vitamin C Side Effects: विटामिन C हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यह घाव भरने, टिश्यू रिपेयर, कोलेजन बनाने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। विटामिन C शरीर खुद नहीं बनाता, इसलिए हमें इसे खाने-पीने की चीजों से लेना पड़ता है। संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, बेरीज, शिमला मिर्च और ब्रोकली इसके अच्छे स्रोत हैं।
अगर खानपान से पर्याप्त विटामिन C नहीं मिल पाता, तो लोग अक्सर सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक सप्लीमेंट लेना नुकसानदेह हो सकता है। हाल ही में एक इंस्टाग्राम यूज़र साकू शुक्ला ने वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादा विटामिन C टैबलेट लेने से उन्हें किडनी स्टोन हो गया।
साकू के मुताबिक, वह करीब डेढ़ साल से लिम्सी (Limcee) जैसी विटामिन C की च्यूएबल टैबलेट ले रही थीं। पिछले दो हफ्तों से उन्हें पेशाब करते समय जलन और खुजली महसूस हो रही थी, जिसे उन्होंने पानी की कमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में पीठ और साइड में तेज दर्द शुरू हुआ, जो पेट के निचले हिस्से तक फैल गया। जांच कराने पर पता चला कि उनकी किडनी में पथरी बन चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में विटामिन C की अधिक मात्रा की वजह से कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन बने हैं।
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रोजाना और बिना जरूरत के ज्यादा मात्रा में विटामिन C टैबलेट लेने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप संतुलित और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती।
जब शरीर में विटामिन C ज्यादा हो जाता है, तो यह ऑक्सेलेट में बदल जाता है। यही ऑक्सेलेट किडनी में जाकर कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बना सकता है। खासतौर पर अगर रोजाना 1000 mg से ज्यादा विटामिन C लिया जाए, तो पेशाब में ऑक्सेलेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्टोन बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह खतरा फल-सब्जियों से नहीं, बल्कि सप्लीमेंट से होता है।
पुरुषों में यह जोखिम ज्यादा देखा गया है। जिन्हें पहले पथरी हो चुकी हो या फिर जो कम पानी पीते हैं। मोटापा या हाई-प्रोटीन डाइट लेने वाले लोगों में भी ये समस्या ज्यादा देखी गई।
डोज सीमित रखें: रोजाना 500-1000 mg से ज्यादा विटामिन C न लें
खाने से लें विटामिन C: आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद बेहतर विकल्प हैं
खूब पानी पिएं: दिन में 3-4 लीटर पानी पथरी से बचाव में मदद करता है
संतुलित डाइट अपनाएं: ज्यादा नमक और मांसाहार से बचें
डॉक्टर से सलाह लें: सप्लीमेंट शुरू करने से पहले जांच जरूर कराएं
