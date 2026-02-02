Study Mantra: बोर्ड के एग्जाम हों या कोई अन्य परीक्षा, पढ़ाई में बर्नआउट से बचने के लिए अपनाइए विकास दिव्यकीर्ति का 8-8-8 फॉर्मूला

सबसे पहले बात नींद की। 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से दिमाग तरोताजा रहता है और पढ़ी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। दूसरा हिस्सा है 8 घंटे की पढ़ाई, लेकिन इसका मतलब लगातार 8 घंटे किताब लेकर बैठना नहीं है। पढ़ाई को 2–3 घंटे के सेशन में बाँटकर करें और हर सेशन के बाद छोटा ब्रेक जरूर लें।तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है बाकी 8 घंटे, जिसमें आप खाना-पीना, नहाना, थोड़ा आराम, दोस्तों से बात करना और खुद के लिए समय निकाल सकते हैं।