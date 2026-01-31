Bihar Board 12th Exam: बोर्ड परीक्षा में नकल करना होगा मुश्किल, तैयार हुआ नया गाइडलाइन

बिहार बोर्ड के मुताबिक, इस साल परीक्षा में 6,75,844 छात्राएं और 6,42,002 छात्र बैठेंगे। केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटा पहले शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही मेन गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, इसके बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी। सेंटर्स पर एक घंटा पहले से ही एंट्री से जुड़ी एनाउंसमेंट शुरू कर दी जाएगी। एंट्री के समय एडमिट कार्ड में दी गई फोटो का मिलान करना जरूरी होगा। पहचान तय होने के बाद ही केंद्र के भीतर जाने की परमिशन मिलेगी।