MP Post Matric Scholarship 2026: SC-ST और OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, अब सरकार उठाएगी 11वीं से PhD तक पढ़ाई का पूरा खर्चा

MP Post Matric Scholarship 2026: मध्य प्रदेश के मूल निवासी और एससी, एसटी व ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छूटने पाए, इसके लिए सरकार एमपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए लाखों स्टूडेंट्स को फायनेंशियल असिस्टेंस/एड मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत 11वीं क्लास से लेकर पीएचडी तक की उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉलेज तक पहुंचें और शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनें। यही वजह है कि यह स्कॉलरशिप मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और लॉ जैसे लगभग हर बड़े कोर्स के लिए दी जा रही है।