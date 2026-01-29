Black Coffee Vs Milk Coffee: स्वाद या सेहत?जानिए कौन आपके दिल और डाइजेशन के लिए बेहतर

ब्लैक कॉफी बिना दूध और शुगर के पी जाती है, इसलिए यह लगभग कैलोरी-फ्री होती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं।ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो फोकस, अलर्टनेस और एनर्जी बढ़ाने में सहायक है।कुछ रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में कैफीन दिमागी स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। हालांकि, खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या हो सकती है।