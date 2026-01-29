Black Coffee Vs Milk Coffee: स्वाद या सेहत?जानिए कौन आपके दिल और डाइजेशन के लिए बेहतर

Black Coffee or Milk Coffee Which is Better|फोटो सोर्स – Chatgpt
Black Coffee vs Milk Coffee: कॉफी का मजा हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कॉफी और दूध वाली कॉफी आपके दिल और पाचन स्वास्थ्य पर अलग-अलग असर डाल सकती हैं? जबकि ब्लैक कॉफी में कैलोरी कम और एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं, दूध वाली कॉफी स्वाद में भरपूर और कैल्शियम से भरपूर होती है। इस आर्टिकल में जानिए कौन सी कॉफी आपके स्वाद और सेहत के लिए सही विकल्प है।
मिल्क कॉफी में दूध, क्रीम या डेयरी विकल्प मिलाए जाते हैं, जिससे कॉफी की कड़वाहट काफी हद तक कम हो जाती है। दूध मिलाने से कॉफी का टेक्सचर स्मूद और क्रीमी हो जाता है, जो उन लोगों को पसंद आता है जिन्हें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं भाता।दूध की वजह से कॉफी में हल्की नैचुरल मिठास आ जाती है, जिससे कई बार अलग से शुगर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यही कारण है कि लाटे, कैपुचीनो और फ्लैट व्हाइट जैसे ड्रिंक्स दुनियाभर में इतने पॉपुलर हैं।
ब्लैक कॉफी बिना दूध और शुगर के पी जाती है, इसलिए यह लगभग कैलोरी-फ्री होती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं।ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो फोकस, अलर्टनेस और एनर्जी बढ़ाने में सहायक है।कुछ रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में कैफीन दिमागी स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। हालांकि, खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या हो सकती है।
एक बेहतरीन ब्लैक कॉफी के लिए ताजे पिसे हुए कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करें और French Press, Pour-Over या Drip Coffee Maker से इसे तैयार करें। कॉफी और पानी का अनुपात 1:15, पानी का तापमान 90-96°C रखें और 3-4 मिनट तक स्टीप करें। वहीं मिल्क कॉफी बनाने के लिए पहले ब्लैक कॉफी तैयार करें, फिर हल्का गर्म या फ्रोथ किया हुआ दूध 1:1 या 1:2 के अनुपात में मिलाएं। स्वाद के लिए शुगर, शहद या फ्लेवर्ड सिरप डाल सकते हैं यही बेस लाटे, कैपुचीनो और फ्लैट व्हाइट जैसी ड्रिंक्स का होता है।
अगर आप कम कैलोरी, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और ज्यादा कैफीन वाली कॉफी पसंद करते हैं, तो ब्लैक कॉफी आपके लिए बेहतर विकल्प है। वहीं, अगर आपको क्रीमी स्वाद, कम एसिडिटी और पेट के लिए हल्की व फ्रेंडली ड्रिंक चाहिए, तो मिल्क कॉफी चुनना ज्यादा सही रहेगा। दोनों के अपने फायदे हैं, इसलिए अपनी सेहत और स्वाद के अनुसार सही कॉफी का चुनाव करें।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
