सावधान! मसल्स बनाने के चक्कर में कहीं प्रोटीन के नाम पर आप भी तो नहीं खा रहे ‘एक्स्ट्रा कैलोरी’? जानें क्या है बेस्ट सोर्स

Best Protein Sources for Muscle Gain: आजकल बढ़ती फिटनेस जागरूकता की वजह से लोग अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करने पर काफी जोर दे रहे हैं। खासकर जिम जाने वाले या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग अपने रोजाना के प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए बाजार से महंगे-महंगे प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बार और शेक जैसी चीजें खरीदकर सेवन कर रहे हैं। लेकिन कई बार प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसी चीजें खा लेते हैं, जो शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपने शरीर की जरूरत के अनुसार प्रोटीन तो पूरा करें, लेकिन सही तरीके से। आज के इस लेख में हम घर में मौजूद कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में शामिल करके प्रोटीन इनटेक को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें रोजाना डाइट में शामिल किया जा सकता है।