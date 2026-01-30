30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद

Job Hugging New Trend: अमेरिका में कामकाजी लोगों का नजरिया बदल रहा है। मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता और ठंडे जॉब मार्केट के बीच कर्मचारी अब जोखिम से बचते हुए ‘जॉब हगिंग ’ ट्रेंड को अपना रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 30, 2026

Job Hugging, Staying in current job, job hugging trend ,

Job hugging trend us office|फोटो सोर्स – Freepik

Job Hugging New Trend: अमेरिका में ‘जॉब हगिंग’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जहां 75% कर्मचारी अब अपनी नौकरी छोड़ने की बजाय टिके रहना पसंद कर रहे हैं। मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता और ठंडे पड़े जॉब मार्केट की वजह से कर्मचारी जोखिम लेने की बजाय सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

क्या है ‘Job Hugging’ का ट्रेंड?

जॉब हगिंग का मतलब है अपनी मौजूदा नौकरी से मजबूती से जुड़े रहना। इसमें कर्मचारी नई नौकरी तलाशने या कंपनी बदलने के बजाय वर्तमान रोल में ही टिके रहना बेहतर समझता है। इसका मुख्य कारण है नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय और छंटनी का डर।यह ट्रेंड Job Hopping यानी बार-बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति के बिल्कुल उलट है।

New Office Trend: क्यों नौकरी बदलने से बच रहे हैं कर्मचारी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी लेबर मार्केट में अब पहले जैसी तेजी नहीं रही। नई भर्तियां कम हो रही हैं और कंपनियां भी खर्च को लेकर सतर्क हैं।Fortune Magazine की एक रिपोर्ट में इसे “Jobless Growth” कहा गया है जहां न तो ज्यादा हायरिंग हो रही है और न ही बड़े स्तर पर छंटनी। ऐसे माहौल में कर्मचारी बदलाव की बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं।इसके अलावा, अब नौकरी बदलने पर पहले जैसा बड़ा सैलरी हाइक भी नहीं मिल रहा, जिससे रिस्क लेना और मुश्किल हो गया है।

सर्वे क्या कहता है?


इस ट्रेंड की पुष्टि Monster की 2025 Job Hugging Report भी करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 75% अमेरिकी कर्मचारी 2027 तक अपनी मौजूदा नौकरी में बने रहने की योजना बना रहे हैं, जबकि 48% कर्मचारी यह मानते हैं कि वे डर और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे। यह सर्वे 9 अक्टूबर 2025 को किया गया था, जिसमें 1,004 कामकाजी अमेरिकी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कर्मचारियों से उनके करियर संतोष, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम लेने की इच्छा और भविष्य की योजनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे गए।

जॉब हगिंग के फायदे के साथ छिपे नुकसान

करियर ग्रोथ पर असर

सिर्फ सुरक्षा के कारण एक ही जगह टिके रहने से कर्मचारी नई स्किल्स सीखने या चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं लेने से कतराने लगते हैं। इससे प्रोफेशनल ग्रोथ धीमी हो सकती है।

बर्नआउट का खतरा

अपनी अहमियत साबित करने के लिए कई कर्मचारी जरूरत से ज्यादा काम करने लगते हैं, जिससे मानसिक दबाव और बर्नआउट की समस्या बढ़ जाती है।

सैलरी में ठहराव

अक्सर देखा गया है कि नौकरी बदलने पर मिलने वाली सैलरी ग्रोथ, एक ही कंपनी में लंबे समय तक रहने से नहीं मिल पाती। जॉब हगिंग के चलते कर्मचारी कम वेतन पर भी समझौता कर लेते हैं।

कंफर्ट जोन में फंसना

लंबे समय तक एक ही माहौल में रहने से बदलाव का डर पैदा हो जाता है, जिससे नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता कमजोर हो सकती है।

क्या यह ट्रेंड लंबे समय तक रहेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक आर्थिक हालात पूरी तरह स्थिर नहीं होते और जॉब मार्केट में भरोसा वापस नहीं आता, तब तक Job Hugging का ट्रेंड बना रहेगा। हालांकि कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है कि वे सुरक्षा के साथ-साथ अपने स्किल्स और भविष्य की संभावनाओं पर भी काम करते रहें।

ये भी पढ़ें

वर्कप्लेस का साइलेंट गेम, बिना निकाले नौकरी से बाहर? जानिए क्या होता है Quiet Firing
लाइफस्टाइल
Quiet Firing Meaning, Quiet Firing in Workplace, Quiet Firing Explained,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Lifestyle News / अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

उबला अंडा या वेजी आमलेट? अपनी डाइट में शामिल करने से पहले यह जरूर पढ़ें

boiled egg vs omelette protein, boiled egg vs omelette calories
लाइफस्टाइल

Richest Royal Families: मेवाड़ ₹50,000 करोड़, गायकवाड़ ₹25,000 करोड़, कैसे येे शाही परिवार विरासत से आज भी अरबपतियों की सूची में

Most richest royal family in India, Net worth of Jaipur royal family, Net worth of Mewar royal family
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Viral Drink: पानी नहीं, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं…मैच के बीच विराट ने पिया ये सीक्रेट ड्रिंक, जानिए इसके फायदे

Virat Kohli drink, pickle juice benefits, cricket hydration,
लाइफस्टाइल

Silver Glass Water Drinking Benefits: क्या वाकई बैक्टीरिया से लड़ता है चांदी का पानी? जानें इसके एंटी-बैक्टीरियल फायदे

Silver Water Antibacterial Benefits, Drinking Water in Silver Glass, Silver Glass Water Health Advantages,
लाइफस्टाइल

Maharashtrian Thecha: लहसुन, हींग और हरी मिर्च का पावर कॉम्बो, प्रियंका और जान्हवी कपूर का भी फेवरेट है महाराष्ट्रियन ठेचा

Maharashtrian Thecha, Maharashtrian Thecha benefits, maharashtrian thecha recipe in hindi
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.