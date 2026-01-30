अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद



इस ट्रेंड की पुष्टि Monster की 2025 Job Hugging Report भी करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 75% अमेरिकी कर्मचारी 2027 तक अपनी मौजूदा नौकरी में बने रहने की योजना बना रहे हैं, जबकि 48% कर्मचारी यह मानते हैं कि वे डर और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे। यह सर्वे 9 अक्टूबर 2025 को किया गया था, जिसमें 1,004 कामकाजी अमेरिकी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कर्मचारियों से उनके करियर संतोष, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम लेने की इच्छा और भविष्य की योजनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे गए।