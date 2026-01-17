17 जनवरी 2026,

स्वास्थ्य

वजन घटाने का Ozempic Injection छोड़ने से फिर से बढ़ सकता है वजन! अभी जानें इसके नुकसान क्या होते है?

Ozempic Injection: वजन घटाने के लिए चर्चा का विषय रहे Ozempic इंजेक्शन को छोड़ने से आपका वजन फिर से बढ़ सकता है। इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करें। आइए जानते हैं कि क्या सच में Ozempic इंजेक्शन को बंद करने से वजन बढ़ जाता है और इसके नुकसान क्या-क्या होते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 17, 2026

Ozempic Injection

Ozempic Injection (image- geminiAI)

Ozempic Injection: अभी कुछ समय पहले ही भारत में भी वजन घटाने और डायबिटीज नियंत्रण, दोनों काम करने वाला Ozempic इंजेक्शन लॉन्च हुआ था। हर कोई इसे चमत्कार मान रहा है कि वजन घटाने के लिए इससे बेहतर कोई दवा हो ही नहीं सकती। असल में आज के समय में इतनी तेजी से लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है कि उनके लिए कोई और रास्ता बचा ही नहीं है जिससे उनका वजन कम हो सके। ऐसे में इस इंजेक्शन ने उनके लिए जैसे संजीवनी बूटी का काम कर दिया हो।

लेकिन इसी कश्मकश में एक बात यह सामने आई है कि अगर आप Ozempic को बंद कर देते हैं तो 2 महीने के अंदर आपका वजन फिर से उतना ही हो जाता है। डॉ. शुभम वत्स्या ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है कि कोई भी इंजेक्शन क्यों न हो, सबके अपने नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या सच में Ozempic इंजेक्शन बंद करने से वजन बढ़ जाता है, इसके नुकसान क्या होते हैं और यह कैसे काम करता है?

Ozempic कैसे काम करता है?( Ozempic Injection Work)

Ozempic ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई एक दवा है जिसमें सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) नाम का एक तत्व होता है जो GLP-1 हार्मोन की तरह काम करता है। यह हमारी भूख पर नियंत्रण करता है, पाचन प्रक्रिया को धीमा करता है और इंसुलिन को संतुलित करता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण भूख कम लगती है और वजन नहीं बढ़ता है।

क्या Ozempic छोड़ने से वजन बढ़ जाता है?( Ozempic Injection Weight Gain)

वजन घटाने और डायबिटीज कंट्रोल करने वाले इस इंजेक्शन से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इंजेक्शन के भरोसे रहना और इसको ही वजन कम करने का एकमात्र रास्ता समझना गलत है। डॉ. शुभम का कहना है कि जब आप इस इंजेक्शन को लेते हैं लेकिन अपनी जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं करते, तो आपके लिए समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी इंजेक्शन छोड़ने के बाद आपका वजन फिर से बढ़ सकता है। ओजम्पिक आपके शरीर में वजन कम करने की शुरुआत करता है, लेकिन अगर आप इसे बिना सोचे-समझे छोड़ देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है।

Ozempic इंजेक्शन के नुकसान क्या होते हैं?( Ozempic Injection Side Effects)

  • जी मिचलाना
  • उल्टी और दस्त होना
  • चेहरे की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाना
  • अग्न्याशय (Pancreatitis) में सूजन
  • किडनी की समस्याएं
  • मांसपेशियों में कमी होना

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

17 Jan 2026 11:15 am

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

