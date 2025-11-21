Beetroot Juice Benefits: 7 दिन चुकंदर चैलेंज, शरीर में होने वाले बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे

Beetroot Juice Benefits: चुकंदर एक पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जिसे सेहत का पावरहाउस माना जाता है। इसे सलाद, सब्जी या जूस किसी भी रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है। खासतौर पर जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन B6 और विटामिन C जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। रोजाना चुकंदर का जूस पीना आपके लिए काफी मददगार हो सकता है।