Beetroot Juice Benefits: 7 दिन चुकंदर चैलेंज, शरीर में होने वाले बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे

Beetroot Juice Benefits: चुकंदर एक पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जिसे सेहत का पावरहाउस माना जाता है। इसे सलाद, सब्जी या जूस किसी भी रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है। खासतौर पर जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन B6 और विटामिन C जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। रोजाना चुकंदर का जूस पीना आपके लिए काफी मददगार हो सकता है।
बीटरूट जूस शरीर से हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है। यह लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ता है और पाचन और मेटाबॉलिजम दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही, यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक माना जाता है।
चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को पोषण देते हैं, जिससे फेस पर प्राकृतिक पिंक ग्लो उभरता है। नियमित सेवन से स्किन ज्यादा फ्रेश, क्लियर और हेल्दी दिखती है।
बीटरूट जूस नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। इससे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, थकान कम होती है और डे-टू-डे परफॉर्मेंस बेहतर महसूस होता है।
चुकंदर में पाया जाने वाला आयरन और फोलेट खून की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसकी वजह से कमजोरी, चक्कर आना या जल्दी सांस फूलने जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
फाइबर से भरपूर होने के कारण बीटरूट पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे ओवरईटिंग कंट्रोल होती है और बॉडी की फैट-बर्निंग प्रक्रिया भी सपोर्ट होती है, जो वजन घटाने में मदद करती है।
विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स का कॉम्बिनेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह शरीर को सर्दी-जुकाम और छोटे-मोटे इंफेक्शंस से बचाने में सहायता करता है।
