Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Beetroot Juice Benefits: 7 दिन चुकंदर चैलेंज, शरीर में होने वाले बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे

Beetroot Juice Benefits: चुकंदर एक पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जिसे सेहत का पावरहाउस माना जाता है। इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन B6 और विटामिन C जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 21, 2025

7 day beetroot challenge, beetroot juice for hemoglobin, beetroot juice for glowing skin,

Beetroot detox benefits|फोटो सोर्स –Freepik

Beetroot Juice Benefits: चुकंदर एक पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जिसे सेहत का पावरहाउस माना जाता है। इसे सलाद, सब्जी या जूस किसी भी रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है। खासतौर पर जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन B6 और विटामिन C जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। रोजाना चुकंदर का जूस पीना आपके लिए काफी मददगार हो सकता है।

चुकंदर का जूस पीने के फायदे- (Chukandar Ka Juice Pine Ke Fayde)

लीवर डिटॉक्स और कोलेस्ट्रॉल में सुधार

बीटरूट जूस शरीर से हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है। यह लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ता है और पाचन और मेटाबॉलिजम दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही, यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक माना जाता है।

स्किन पर नेचुरल ग्लो

चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को पोषण देते हैं, जिससे फेस पर प्राकृतिक पिंक ग्लो उभरता है। नियमित सेवन से स्किन ज्यादा फ्रेश, क्लियर और हेल्दी दिखती है।

एनर्जी और स्टैमिना में बढ़ोतरी

बीटरूट जूस नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। इससे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, थकान कम होती है और डे-टू-डे परफॉर्मेंस बेहतर महसूस होता है।

हीमोग्लोबिन नैचुरली बढ़ाता है

चुकंदर में पाया जाने वाला आयरन और फोलेट खून की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसकी वजह से कमजोरी, चक्कर आना या जल्दी सांस फूलने जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

वजन घटाने में मददगार

फाइबर से भरपूर होने के कारण बीटरूट पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे ओवरईटिंग कंट्रोल होती है और बॉडी की फैट-बर्निंग प्रक्रिया भी सपोर्ट होती है, जो वजन घटाने में मदद करती है।

इम्यूनिटी को करता है बूस्ट

विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स का कॉम्बिनेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह शरीर को सर्दी-जुकाम और छोटे-मोटे इंफेक्शंस से बचाने में सहायता करता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Guava Side Effects: अमरूद है डाइजेशन फ्रेंडली, लेकिन एक्सपर्ट से जाने पेट की किन समस्याओं में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए
स्वास्थ्य
Guava,Guava side effects,Guava disadvantages,,Who Should Avoid Guava,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 04:55 pm

Published on:

21 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beetroot Juice Benefits: 7 दिन चुकंदर चैलेंज, शरीर में होने वाले बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Viral Trend: Stress-Free Scrolling! क्या है Bloomscrolling, जिसे लोग बना रहे हैं अपनी सेल्फ-हीलिंग थेरैपी?

stress-free scrolling, self-healing therapy trend, positive scrolling habits, digital wellness trend,
लाइफस्टाइल

Soaked vs Roasted Peanuts : भीगी vs भुनी मूंगफली, जानिए सर्दियों में कौन सी है बेहतर और कितनी मात्रा में खानी चाहिए

Soaked vs Roasted Peanuts
स्वास्थ्य

Night Owls Vs Early Birds: रात भर जागने वाले ज्यादा क्रिएटिव या सुबह उठने वाले ज्यादा फोकस्ड? जानें असली सच

night owls vs early birds,chronotype science, sleep cycle and productivity, creative night owls research,
लाइफस्टाइल

2025 Fashion Guide: फैशनिस्टा अलर्ट! ट्रेंडी दिखना है? तो इन 10 पुराने लुक्स को आज ही बोलें टाटा-बायबाय

2025 fashion trends, latest fashion trends 2025, fashion forecast 2025,
फैशन

Viral Trend: नींद के नाम पर पागलपन! सोशल मीडिया पर छाया ‘Potato Bed’ चैलेंज, जानिए क्या है सच

Potato Bed Challenge, Viral Potato Bed trend,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.