COVID variant BA 3.2 : फिर फैल रहा कोरोना का नया वैरिएंट, 23 देशों में मिला, अमेरिका की CDC ने जताई चिंता

COVID variant BA 3.2 : कोविड 19 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की सीडीसी (CDC : Centers for Disease Control and Prevention) ने बताया है कि यूएस के 25 राज्यों और 23 देशों में कोविड 19 का नया वैरिएंट बीए 3.2 (COVID19 variant BA 3.2) रिपोर्ट किया गया है। इस नए वैरिएंट को लेकर यूएस में अफरातफरी मची हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोरोना के ओमिक्रॉन (Omicron) परिवार का एक हिस्सा है।