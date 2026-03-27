Momos food Poisoning : मोमोज खाने से मौत और अब नोएडा में 12 लोग बीमार, डॉक्टर ने क्या कहा

डॉ. अमनदीप अग्रवाल ने बताया कि मोमोज खाने से बीमारी नहीं होती है। बल्कि, ये फूड पॉइजनिंग का बड़ा कारण है। हालही में कई मामले सामने आए हैं। इससे साफ होता है कि ये खाना कितना खतरनाक है। अधिकतर मोमोज दुकाने बेहद खराब व्यवस्था में चल रही हैं। इसकी सामग्री भी हेल्थ के लिए सही नहीं होती। मोमोज की चटनी से लेकर मेयोनीज तक बेहद खराब क्वालिटी के होते हैं। ये सबकुछ बीमारी के कारण बन सकते हैं।