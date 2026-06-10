Thyroid Symptoms: कब जरूरी है थायराइड की जांच, शरीर देता है क्या संकेत? Expert से समझिए

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, थायरॉइड हमारे गले में सामने की तरफ तितली के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यहां से कुछ जरूरी केमिकल्स (हार्मोन्स) निकलते हैं। जब यह हिस्सा जरूरत से कम या ज्यादा केमिकल बनाने लगता है, तब थायरॉइड की बीमारी बनती है। जब यह कम केमिकल बनाता है, तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और वजन बढ़ने लगता है और जब यह ज्यादा केमिकल बनाने लगता है, तो शरीर बहुत तेजी से काम करने लगता है और वजन घटने लगता है।