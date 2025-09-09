Control Thyroid Naturally : थायराइड कंट्रोल करने के आसान उपाय, डायटीशियन से जानिए सही डाइट प्लान

Control Thyroid Naturally : थायराइड ग्रंथि एक छोटी-सी तितली के आकार की ग्रंथि है, जो गर्दन में स्थित होती है। यह शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यदि थायराइड सही तरह से काम न करे, तो यह वजन, मूड, ऊर्जा और हृदय स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यह शरीर की एंडोक्राइन प्रणाली का हिस्सा है और थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन (T4) और ट्रायआयोडोथायरोनिन (T3) बनाकर शरीर की कई महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। डायटीशियन अदिति मेहरोत्रा से जानते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट प्लान।
सुबह जल्दी: गुनगुना पानी + कच्ची हल्दी/ अश्वगंधा-गुग्गुल उबला पानी/ एप्पल साइडर विनेगर 4-5 भीगे बादाम
नाश्ता: दूध- वेजिटेबल मिलेट पोहा (मूंगफली, करी पत्ता, नींबू के साथ) सामक चावल का उपमा, बेसन चीला (गाजर-पालक के साथ) + हरी चटनी , दाल चीला+ टमाटर चटनी वेजिटेबल इडली / रवा इडली + सांभर और नारियल चटनी
मल्टीग्रेन तंदूरी परांठा (लौकी, मेथी, पालक भरा हुआ) + दही
मिलेट सीरियल + दूध + चटनी
मिड-मॉर्निंग स्नैक्स:
मौसमी फल, हर्बल टी/ नींबू पानी
दोपहर का भोजन:
2-3 मल्टीग्रेन रोटी / 1 कप ब्राउन राइस, दाल / सांभर / राजमा / छोले 1 कप हल्की पकी सब्जी, सलाद
शाम का नाश्ता:
भुना चना / अंकुरित चाट + नींबू का रस
1 ग्रीन टी
रात का खाना:
सूप, मल्टीग्रेन रोटी / 1 छोटा कटोरा मिलेट खिचड़ी (कंगनी, बाजरा, ज्वार से बनी) मूंग दाल तड़का, चना दाल कढ़ी, मसूर दाल या राजमा, पनीर भुर्जी, मटर पनीर, सूखी सब्जियां (हल्की मसाले वाली)
रात को:
हल्दी वाला दूध / कैमोमाइल टी
- आयोडीन (आयोडीन युक्त नमक, डेयरी उत्पाद)- हार्मोन बनाने में सहायक।
- सेलेनियम (नट्स, अंडे, मछली)- थायराइड को सुरक्षित रखता है।
- जिंक (कद्दू के बीज, दालें, साबुत अनाज) - हार्मोन उत्पादन में मददगार।
- आयरन (हरी सब्जियां, गुड़, हरी फली) - सही कार्यप्रणाली में सहायक।
- विटामिन डी (धूप, दूध, फोर्टिफाइड फूड्स) - थायराइड हैल्थ को सपोर्ट करता है।
- प्रोटीन (दालें, दूध, दही, पनीर) - थायराइड ग्रंथि की मरमत एवं वृद्धि में सहायक।
- कच्ची ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी और पालक से बचें।
- सोयाबीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं।
- संतुलित और ताजा भोजन खाएं।
- प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी न लें। पर्याप्त पानी पीएं। 7-8 घंटे सोएं।
- रोजाना 30 मिनट व्यायाम करें।
- नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं।