Control Thyroid Naturally : थायराइड कंट्रोल करने के आसान उपाय, डायटीशियन से जानिए सही डाइट प्लान

Control Thyroid Naturally : थायराइड ग्रंथि एक छोटी-सी तितली के आकार की ग्रंथि है, जो गर्दन में स्थित होती है। यह शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यदि थायराइड सही तरह से काम न करे, तो यह वजन, मूड, ऊर्जा और हृदय स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यह शरीर की एंडोक्राइन प्रणाली का हिस्सा है और थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन (T4) और ट्रायआयोडोथायरोनिन (T3) बनाकर शरीर की कई महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। डायटीशियन अदिति मेहरोत्रा से जानते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट प्लान।