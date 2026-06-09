Thyroid Symptoms: चेहरे पर दिखने वाले ये बदलाव हो सकते हैं थायराइड का पहला संकेत, जानिए क्या कहती है NLM की रिसर्च

चेहरे पर हल्की सूजन कभी-कभी नींद की कमी या ज्यादा नमक खाने की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार बनी रहती है, तो इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। रिसर्च गेट के एक अध्ययन में पाया गया कि हाइपोथायरॉइडिज्म से जूझ रहे कई मरीजों में चेहरे पर सूजन, आंखों के आसपास फुलाव और त्वचा का रूखापन आम लक्षण थे। थायरॉइड हार्मोन की कमी होने पर शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे चेहरा फूला हुआ दिखाई दे सकता है।