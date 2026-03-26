Vande Bharat Worms in Dahi : वंदे भारत में Amul के दही में निकले कीड़े, खराब दही को पहचानने का और क्या है तरीका, जानिए

वंदे भारत ट्रेन में दही में कीड़े का मामला 15 मार्च 2026 का बताया जा रहा है। भारतीय रेलवे की X पोस्ट की जानकारी के मुताबकि, ट्रेन संख्या 21896 (पटना - टाटानगर वंदेभारत एक्सप्रेस) में ये घटना घटी। यात्री की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी पर 10 लाख और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। साथ ही रेलवे ने ये भी कहा है कि यात्री की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। इसलिए, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हुए एक्शन लिया है।