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AC से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको कर सकती हैं कंगाल, सेहत और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए आज ही बदलें अपनी आदतें

AC Electricity Saving Tips: ज्यादातर लोग सोचते हैं कि AC का तापमान जितना कम होगा कमरा उतना ही ठंडा रहेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने से न सिर्फ बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि AC को सही तरीके से कैसे चलाते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 29, 2026

AC Ka Sahi Temperature

AC Ka Sahi Temperature| image credit gemini

AC Ka Sahi Temperature: गर्मी के आते ही ज्यादातर लोग रात में गहरी और अच्छी नींद लेने के लिए एयर कंडीशनर (AC) का तापमान बहुत कम कर देते हैं। हेल्थ और बिजली के बिल के हिसाब से देखा जाए तो यह सबसे बड़ी गलती है। AC में रात भर सुकून से सोने के लिए इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज के इस लेख में हम कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें अगर आप रोजाना फॉलो करते हैं, तो इससे न सिर्फ बिजली का बिल कम होगा, बल्कि AC में सोने से होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। आइए, इन टिप्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रात को सही तापमान क्यों है जरूरी? (Why Night Cooling is Different)


ज्यादातर लोगों को लगता है कि रात में सुकून से सोना है तो AC का तापमान कम करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन में हम AC का इस्तेमाल गर्मी से बचने के लिए करते हैं, इसलिए तापमान कम रखना सही है, लेकिन रात के समय हमारा शरीर अपने आप ही आराम की स्थिति में होता है। ऐसे में अगर आप AC को 18°C या उससे कम पर सेट करते हैं, तो यह बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है। इससे न केवल बिजली ज्यादा खर्च होती है, बल्कि सुबह उठने पर गले में खराश या मांसपेशियों में अकड़न भी हो सकती है।

बिजली बचाने का गणित समझें (The Energy Equation)


AC को बहुत कम तापमान पर चलाने से वह ज्यादा मेहनत करता है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए AC को चलाने के लिए सबसे सही तापमान 24°C से 26°C के बीच माना जाता है। बता दें, AC के तापमान में हर 1°C की बढ़ोतरी करने से करीब 6% बिजली की बचत होती है। जैसे अगर आप 22°C के बजाय 24°C पर AC चलाते हैं, तो इससे आप करीब 12% तक बिजली बचा सकते हैं।

AC चलाने को लेकर सरकार के नियम (Why the Government is Stepping in)


गर्मियों के दौरान भारत में कुल बिजली की खपत का करीब 20% हिस्सा अकेले AC का होता है। अगर सब लोग 16°C या 18°C पर AC चलाएंगे, तो पावर ग्रिड पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और बिजली जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार और BEE (Bureau of Energy Efficiency) ने लोगों से सिफारिश की है कि AC का तापमान 24°C के आसपास सेट रखा जाए, ताकि ग्रिड सुरक्षित रहे।

अच्छी नींद और सेहत के लिए सही AC तापमान का तालमेल (Comfort vs Health)


एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंसानों के लिए 25°C का तापमान सबसे आरामदायक माना जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक से स्किन ड्राई हो सकती है, गले में दिक्कत हो सकती है और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आप 24°C से 26°C के बीच तापमान रखते हैं, तो आप बेहतर नींद ले पाएंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो 26°C पर थोड़ा चिपचिपा या बेचैनी भरा महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप ड्राई मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कमरे की एक्स्ट्रा नमी को सोख लेता है। अगर आप सूखी और गर्म जगहों पर रहते हैं, तो 26°C तापमान काफी आरामदायक महसूस होगा क्योंकि शरीर का पसीना जल्दी सूख जाता है और ठंडक का एहसास बना रहता है।

बिजली बचाने के स्मार्ट तरीके (Smart Habits for Nighttime Efficiency)


रात भर AC चलाने के बाद भी बिजली बचाने के लिए आप रात में सोते समय स्लीप मोड में AC चलाने के साथ ही छत वाला पंखा भी चलाएं, जिससे हवा का सर्कुलेशन कमरे में बेहतर होने के साथ ही थोड़े ऊंचे तापमान पर भी आप खुद को ठंडा महसूस करते हैं। इसके साथ ही कमरे के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद रखें ताकि बाहर की गर्मी अंदर न आए। इसके अलावा समय-समय पर AC के फिल्टर साफ करते रहें ताकि यूनिट पर ज्यादा जोर न पड़े और वह कम बिजली में बेहतर कूलिंग दे सके।

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Published on:

29 Apr 2026 09:01 am

Hindi News / Lifestyle News / AC से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको कर सकती हैं कंगाल, सेहत और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए आज ही बदलें अपनी आदतें

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