AC से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको कर सकती हैं कंगाल, सेहत और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए आज ही बदलें अपनी आदतें



एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंसानों के लिए 25°C का तापमान सबसे आरामदायक माना जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक से स्किन ड्राई हो सकती है, गले में दिक्कत हो सकती है और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आप 24°C से 26°C के बीच तापमान रखते हैं, तो आप बेहतर नींद ले पाएंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो 26°C पर थोड़ा चिपचिपा या बेचैनी भरा महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप ड्राई मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कमरे की एक्स्ट्रा नमी को सोख लेता है। अगर आप सूखी और गर्म जगहों पर रहते हैं, तो 26°C तापमान काफी आरामदायक महसूस होगा क्योंकि शरीर का पसीना जल्दी सूख जाता है और ठंडक का एहसास बना रहता है।