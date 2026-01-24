बिग बॉस फेम Ashnoor Kaur ने वेट लॉस के लिए छोड़ा था खाना, एक्सपर्ट से जानिए क्या भूखा रहना है सही तरीका ?

Ashnoor Kaur diet struggle|फोटो सोर्स- ashnoorkaur
Ashnoor Kaur Weight Loss: टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं अशनूर कौर ने हाल ही में अपने वेट लॉस और बॉडी इमेज स्ट्रगल पर खुलकर बात की। 21 साल की उम्र में उन्होंने स्वीकार किया कि टीनएज से ही वजन बढ़ने को लेकर उन्हें असहजता महसूस होती रही।इसी दबाव में एक दौर ऐसा भी आया, जब वजन घटाने के लिए उन्होंने खाना तक बंद कर दिया, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। 22 जनवरी को सोहा अली खान के पॉडकास्ट में अशनूर ने बताया कि स्लिम दिखने की चाह में लिया गया यह फैसला नुकसानदायक साबित हुआ।लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई वजन घटाने के लिए खुद को भूखा रखना सही तरीका है?इस पर फिजिशियन डॉ. संदीप जोशी बताते हैं कि डाइट के नाम पर खाना छोड़ना वेट लॉस के लिए कितना सही या गलत हो सकता है।
Ashnoor ने बताया कि उन्होंने वजन घटाने के लिए हर संभव तरीका आजमाया इंटेंस वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट और यहां तक कि खाना छोड़ना भी।उन्होंने कहा, “मैं खुद के साथ बहुत सख्त हो गई थी। कई बार सेट पर शूटिंग के दौरान बेहोश तक हो गई क्योंकि मैं सही से खा नहीं रही थी।”जब एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन आगे जांच में हार्मोनल इम्बैलेंस सामने आया। Ashnoor के मुताबिक, यही वजह थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद उनका वजन कम नहीं हो रहा था।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक वजन घटाने के लिए खाना पूरी तरह छोड़ देना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। शुरुआत में भले ही वजन कम होता नजर आए, लेकिन यह असल में फैट लॉस नहीं होता, बल्कि मसल लॉस और शरीर में पानी की कमी का नतीजा होता है। लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर में बार-बार चक्कर आना, अत्यधिक थकान, लो ब्लड प्रेशर, हार्मोनल असंतुलन और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो आगे चलकर बेहोशी तक की स्थिति बना देती हैं। इसके अलावा, लगातार खाना छोड़ने से मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है, जिससे भविष्य में वजन घटाना और भी मुश्किल हो जाता है।
