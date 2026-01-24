बिग बॉस फेम Ashnoor Kaur ने वेट लॉस के लिए छोड़ा था खाना, एक्सपर्ट से जानिए क्या भूखा रहना है सही तरीका ?

Ashnoor Kaur Weight Loss: टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं अशनूर कौर ने हाल ही में अपने वेट लॉस और बॉडी इमेज स्ट्रगल पर खुलकर बात की। 21 साल की उम्र में उन्होंने स्वीकार किया कि टीनएज से ही वजन बढ़ने को लेकर उन्हें असहजता महसूस होती रही।इसी दबाव में एक दौर ऐसा भी आया, जब वजन घटाने के लिए उन्होंने खाना तक बंद कर दिया, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। 22 जनवरी को सोहा अली खान के पॉडकास्ट में अशनूर ने बताया कि स्लिम दिखने की चाह में लिया गया यह फैसला नुकसानदायक साबित हुआ।लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई वजन घटाने के लिए खुद को भूखा रखना सही तरीका है?इस पर फिजिशियन डॉ. संदीप जोशी बताते हैं कि डाइट के नाम पर खाना छोड़ना वेट लॉस के लिए कितना सही या गलत हो सकता है।