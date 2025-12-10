Standing While Eating: खड़े होकर खाना खाते हैं? ये छोटी-सी आदत आपके डाइजेशन को पहुंचा सकती है नुकसान

Standing While Eating: कभी किचन में खड़े-खड़े दो निवाला खा लिया, तो कभी ऑफिस में लैपटॉप पर काम करते समय लंच खत्म कर दिया। अगर ये सब आपको नॉर्मल लग रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आदत आपके शरीर के अंदर क्या-क्या बिगाड़ रही है? खड़े होकर खाना सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि इसका असर आपके डाइजेशन, भूख और मेटाबॉलिज्म पर धीरे-धीरे पड़ता रहता है।