15 minute walk Benefits : लंबा जीने के लिए 15 मिनट टहलना काफी! रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने बताई ये बातें

अक्टूबर में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि अध्ययन में शामिल मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों, जिन्होंने लगातार 15 मिनट या उससे अधिक समय तक वॉक किया, उनमें निकट भविष्य में हृदय रोग होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग आधी थी, जो एक बार में शायद ही कभी इतनी देर तक चलते थे। इस शोध को कई वर्षों तक किया गया जिसमें कई चीजें सामने आईं।