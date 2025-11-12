15 minute walk Benefits : लंबा जीने के लिए 15 मिनट टहलना काफी! रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने बताई ये बातें

15 मिनट वॉक की प्रतीकात्मक फोटो | Photo - Freepik
15 minute walk : लंबा जीने की चाहत रखने वाले लोग ना जाने क्या कुछ करते हैं। पर, आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि लंबा जीने का सपना सिर्फ 15 मिनट के वॉक से पूरा हो सकता है। दरअसल, इस बात का दावा एक शोध में किया गया है जो अक्टूबर में प्रकाशित हुआ। इसके लिए आपको बस सही तरीके से टहलना जानना होगा।
अक्टूबर में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि अध्ययन में शामिल मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों, जिन्होंने लगातार 15 मिनट या उससे अधिक समय तक वॉक किया, उनमें निकट भविष्य में हृदय रोग होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग आधी थी, जो एक बार में शायद ही कभी इतनी देर तक चलते थे। इस शोध को कई वर्षों तक किया गया जिसमें कई चीजें सामने आईं।
ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में शारीरिक गतिविधि, लाइफस्टाइल के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक, इमैनुएल स्टैमाटाकिस ने कहा, "शारीरिक गतिविधि हमारे लिए जितना ज्यादा, उतना बेहतर। लेकिन हमें उस गतिविधि के पैटर्न की भूमिका की बहुत अच्छी समझ नहीं है।"
यह अध्ययन स्टैमाटाकिस की प्रयोगशाला सहित पहले के शोधों पर आधारित है, जिसमें यह पता लगाया गया था कि थोड़ी-सी भी शारीरिक गतिविधि के हमारे हेल्थ के लिए कैसे बढ़िया है।
स्टैमाटाकिस ने कहा, "यह अध्ययन लोगों को पैदल चलने से अधिकतम लाभ दिलाने के तरीकों की पहचान करने के बारे में है।" पैदल चलना लगभग सभी के लिए सबसे आम एक्टिविटी हो सकती है। फिर भी अधिकतर लोग इसे बहुत कम करते हैं। वर्तमान शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देश के मुताबिक, एक सप्ताह में 150 मिनट मध्यम गतिविधि की सलाह देते हैं, जिसमें तेज चलना भी शामिल है।
लेकिन स्टैमाटाकिस ने बताया, "75 से 80 प्रतिशत लोग अपर्याप्त रूप से सक्रिय हैं," जिसका अर्थ है कि वे इन दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत से लोग शायद ही कभी एक्सरसाइज करते हैं।
हालांकि, स्टैमाटाकिस और उनके साथ शोध कर रहे साथियों का अनुमान है कि थोड़ी सी भी गतिविधि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकती है। पिछले अध्ययनों में, उन्होंने दिखाया है कि घर के रोजमर्रा के काम को भी तेजी से करने पर हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु का जोखिम कम होता है।
यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने यूके बायोबैंक (ब्रिटिश स्वास्थ्य रिकॉर्डों का एक विशाल डेटा बैंक) से 33,560 पुरुषों और महिलाओं के रिकॉर्ड लिए। इनमें से अधिकतर 60 वर्ष की आयु के थे। बायोबैंक के सभी प्रतिभागी शामिल होने पर मेडिकल जानकारी प्रदान करते हैं, और कई लोग एक सप्ताह तक एक्टिविटी ट्रैकर पहनते हैं।
शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने उन प्रतिभागियों की तलाश की जिन्होंने कहा कि वे भले ही औपचारिक रूप से व्यायाम नहीं करते हैं और जिनकी एक्टिविटी ट्रैकर से पता चलता है कि वे आमतौर पर एक दिन में 8 हजार से कम कदम चलते हैं, जिनमें से अधिकतर तो इससे भी कम थे। उनका हृदय रोग का निदान भी नहीं हुआ था।
एक्टिविटी ट्रैकर डेटा का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने लोगों को समूहों में विभाजित किया, इस आधार पर कि उनकी सबसे लंबी डेली वॉक 05 मिनट या उससे कम, 10 मिनट या 15 मिनट या उससे अधिक थी।
शोध में पता चला कि जिन पुरुषों और महिलाओं ने लगातार 15 मिनट या उससे अधिक लगातार वॉकिंग की, उनमें दिल के दौरे और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम सबसे कम था। साथ ही अन्य समूहों की तुलना में उनके जीवित रहने की संभावना भी अधिक थी।
इसी तरह, जो लोग लगातार 10 मिनट तक पैदल चलते थे, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे और उन्हें हृदय रोग भी कम हुए, जिन्होंने महज 05 मिनट तक सबसे लंबी वॉक की।
इस शोध में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर आप 15 मिनट की वॉक लगातार करते हैं तब आपको इस तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ये सबसे आसान व असरदार एक्सरसाइज के तौर पर भी है ताकि हर कोई, चाहे किसी उम्र का हो कर पाए।
(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)
