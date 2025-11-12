Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

15 minute walk Benefits : लंबा जीने के लिए 15 मिनट टहलना काफी! रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने बताई ये बातें

15 Min walk for Long Life : 15 मिनट तक टहलना भी इतना लाभारी हो सकता है, ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे। पर, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के एक शोध में बताया गया है कि इससे आपकी आयु बढ़ सकती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

The Washington Post

Nov 12, 2025

15 minute walk, 15 minute walk ke fayde, 15 minute walk kaise kare, 15 minute walk for long life,

15 मिनट वॉक की प्रतीकात्मक फोटो | Photo - Freepik

15 minute walk : लंबा जीने की चाहत रखने वाले लोग ना जाने क्या कुछ करते हैं। पर, आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि लंबा जीने का सपना सिर्फ 15 मिनट के वॉक से पूरा हो सकता है। दरअसल, इस बात का दावा एक शोध में किया गया है जो अक्टूबर में प्रकाशित हुआ। इसके लिए आपको बस सही तरीके से टहलना जानना होगा।

'पत्रिका स्पेशल' में आज हम 15 मिनट के वॉक और लंबा जीने के कनेक्शन को समझेंगे-

अक्टूबर में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि अध्ययन में शामिल मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों, जिन्होंने लगातार 15 मिनट या उससे अधिक समय तक वॉक किया, उनमें निकट भविष्य में हृदय रोग होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग आधी थी, जो एक बार में शायद ही कभी इतनी देर तक चलते थे। इस शोध को कई वर्षों तक किया गया जिसमें कई चीजें सामने आईं।

ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में शारीरिक गतिविधि, लाइफस्टाइल के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक, इमैनुएल स्टैमाटाकिस ने कहा, "शारीरिक गतिविधि हमारे लिए जितना ज्यादा, उतना बेहतर। लेकिन हमें उस गतिविधि के पैटर्न की भूमिका की बहुत अच्छी समझ नहीं है।"

यह अध्ययन स्टैमाटाकिस की प्रयोगशाला सहित पहले के शोधों पर आधारित है, जिसमें यह पता लगाया गया था कि थोड़ी-सी भी शारीरिक गतिविधि के हमारे हेल्थ के लिए कैसे बढ़िया है।

अधिकतर लोग पर्याप्त रूप से टहलते नहीं

स्टैमाटाकिस ने कहा, "यह अध्ययन लोगों को पैदल चलने से अधिकतम लाभ दिलाने के तरीकों की पहचान करने के बारे में है।" पैदल चलना लगभग सभी के लिए सबसे आम एक्टिविटी हो सकती है। फिर भी अधिकतर लोग इसे बहुत कम करते हैं। वर्तमान शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देश के मुताबिक, एक सप्ताह में 150 मिनट मध्यम गतिविधि की सलाह देते हैं, जिसमें तेज चलना भी शामिल है।

लेकिन स्टैमाटाकिस ने बताया, "75 से 80 प्रतिशत लोग अपर्याप्त रूप से सक्रिय हैं," जिसका अर्थ है कि वे इन दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत से लोग शायद ही कभी एक्सरसाइज करते हैं।

हालांकि, स्टैमाटाकिस और उनके साथ शोध कर रहे साथियों का अनुमान है कि थोड़ी सी भी गतिविधि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकती है। पिछले अध्ययनों में, उन्होंने दिखाया है कि घर के रोजमर्रा के काम को भी तेजी से करने पर हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु का जोखिम कम होता है।

15 मिनट की वॉक क्यों है बेस्ट?

यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने यूके बायोबैंक (ब्रिटिश स्वास्थ्य रिकॉर्डों का एक विशाल डेटा बैंक) से 33,560 पुरुषों और महिलाओं के रिकॉर्ड लिए। इनमें से अधिकतर 60 वर्ष की आयु के थे। बायोबैंक के सभी प्रतिभागी शामिल होने पर मेडिकल जानकारी प्रदान करते हैं, और कई लोग एक सप्ताह तक एक्टिविटी ट्रैकर पहनते हैं।

शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने उन प्रतिभागियों की तलाश की जिन्होंने कहा कि वे भले ही औपचारिक रूप से व्यायाम नहीं करते हैं और जिनकी एक्टिविटी ट्रैकर से पता चलता है कि वे आमतौर पर एक दिन में 8 हजार से कम कदम चलते हैं, जिनमें से अधिकतर तो इससे भी कम थे। उनका हृदय रोग का निदान भी नहीं हुआ था।

एक्टिविटी ट्रैकर डेटा का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने लोगों को समूहों में विभाजित किया, इस आधार पर कि उनकी सबसे लंबी डेली वॉक 05 मिनट या उससे कम, 10 मिनट या 15 मिनट या उससे अधिक थी।

शोध में पता चला कि जिन पुरुषों और महिलाओं ने लगातार 15 मिनट या उससे अधिक लगातार वॉकिंग की, उनमें दिल के दौरे और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम सबसे कम था। साथ ही अन्य समूहों की तुलना में उनके जीवित रहने की संभावना भी अधिक थी।

इसी तरह, जो लोग लगातार 10 मिनट तक पैदल चलते थे, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे और उन्हें हृदय रोग भी कम हुए, जिन्होंने महज 05 मिनट तक सबसे लंबी वॉक की।

कैसे करें 15 मिनट की वॉक?

इस शोध में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर आप 15 मिनट की वॉक लगातार करते हैं तब आपको इस तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ये सबसे आसान व असरदार एक्सरसाइज के तौर पर भी है ताकि हर कोई, चाहे किसी उम्र का हो कर पाए।

(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)

ये भी पढ़ें

World Health Day 2024: लंबी जिंदगी का राज: 9 आसान आदतें
स्वास्थ्य
world-health-day-2024.jpg

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Healthy Lifestyle

Published on:

12 Nov 2025 07:11 am

Hindi News / Patrika Special / 15 minute walk Benefits : लंबा जीने के लिए 15 मिनट टहलना काफी! रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने बताई ये बातें

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

कौन था एमपी का ‘भुलक्कड़’ सीएम? जो वकील से बना मुख्यमंत्री…कलेक्टर-मंत्री से पूछ लिया था तुम कौन?

कैलाश नाथ काटजू
Patrika Special News

ट्रंप देंगे टैरिफ फंड से छूट, अमेरिकियों को मिलेगा व्यक्तिगत लाभांश

Donald Trump
Patrika Special News

एक बार फिर टाइगर स्टेट बनने तैयार एमपी, शुरू हो रहा All India Tiger Estimation 2026, जानें कैसे होता है?

MP news All India tiger Estimation 2026
Patrika Special News

ये है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, इसके बनने में लगे हैं 85 साल

Asia's Largest Mosque
Patrika Special News

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

Bollywood actor Dharmendra
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.