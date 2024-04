World Health Day 2024: लंबी जिंदगी का राज: 9 आसान आदतें

Submitted by:

World Health Day 2024: विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

Unlock the Secrets to Longevity 9 Simple Habits for a Longer Life