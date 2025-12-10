10 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Alcohol Airport Limit In India: प्लेन से शराब ले जाते या मंगवाते हैं तो जान लें ये सभी नियम नहीं तो हो जाएगी परेशानी

Alcohol Limit Rule: देश के अंदर यात्रा करते समय शराब ले जाना संभव है, लेकिन कुछ निर्धारित सीमाओं और शर्तों का पालन जरूरी है। सभी नियमों को जानना जरुरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 10, 2025

Alcohol Airport Limit In India

Alcohol Airport Limit In India(Image-Freepik)

Alcohol Travel Rules: कहीं ट्रिप पर जाना हो या कही घूमने का प्लान बन जाएं, बहुत लोग ऐसे हैं, जो अपने साथ शराब की बोतल ले जाना चाहते हैं। लेकिन शराब एक जगह से दूसरे जगह लाने-ले जाने के कुछ जरुरी नियम हैं। इन नियमों को फॉलो करके ही शराब लाया या मंगवाया जा सकता है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसलिए ऐसी परेशानियों से बचने के लिए जरुरी है कि आपको नियमों की जानकारी हो। जान लीजिए भारत में फ्लाइट से शराब लाने-ले जाने के क्या नियम हैं?

Alcohol Airport Limit In India: भारत में घरेलू उड़ानों में शराब ले जाने के नियम

देश के अंदर यात्रा करते समय शराब ले जाना संभव है, लेकिन कुछ निर्धारित सीमाओं और शर्तों का पालन जरूरी है।
कितनी शराब ले जा सकते हैं?

चेक-इन बैगेज में अधिकतम 5 लीटर शराब की अनुमति है।
शराब का ABV (Alcohol By Volume) 24% से 70% के बीच होना चाहिए।
70% से अधिक ABV वाली शराब ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

Alcohol Travel Rules: शराब किस हाल में होनी चाहिए?

बोतलें बिल्कुल सील बंद और ओरिजिनल पैकिंग में होनी चाहिए।
खुली, आधी भरी या पहले इस्तेमाल की हुई बोतलें ले जाना मना है।

पैकिंग के नियम

बोतल को अच्छे से कुशनिंग के साथ पैक करें ताकि टूटने या लीक होने का खतरा कम हो। यदि बोतल यात्रा के दौरान टूट गई, तो एयरलाइन बोर्डिंग रोक सकती है।

हैंड बैगेज में शराब ले जाने के क्या नियम हैं?

DGCA हैंड बैगेज में शराब ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन इस नियम में कुछ एयरलाइंस सीमित छूट देती हैं। एयर इंडिया की बात करें तो केबिन बैग में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं इंडिगो और अकासा एयर सिक्योरिटी के बाद खरीदी गई, सील पैक 1 लीटर तक शराब की अनुमति देता है। वहीं स्पाइसजेट टैम्पर-प्रूफ ड्यूटी-फ्री पैकिंग में शराब ले जाने देता है।

Alcohol Rule In India: शराब को सुरक्षित तरीके से पैक कैसे करें?

शराब की बोतलें गिलास की होती हैं, इसलिए पैकिंग में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। शराब की बोतल को बबल रैप या मोटे कपड़ों में लपेटें। हर बोतल को अलग प्लास्टिक बैग में रखें, ताकि लीक होने पर बैग खराब न हो। सूटकेस में बोतल को बीच में रखें, आसपास मुलायम कपड़े रखें। ड्यूटी-फ्री खरीदारी की रसीद जरूर रखें। सूटकेस में अत्यधिक सामान न भरें, वरना बोतल पर प्रेशर बढ़ जाएगा और वह टूट सकती है।

Alcohol Travel Rules In Bihar And Gujarat: राज्यों के अपने नियम


कुछ राज्यों, जैसे गुजरात और बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे राज्यों में पहुंचने पर पकड़े जाने पर कानूनी मुश्किलें हो सकती हैं, भले ही एयरलाइन ने अनुमति दी हो।

Updated on:

10 Dec 2025 03:04 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:02 pm

Alcohol Airport Limit In India: प्लेन से शराब ले जाते या मंगवाते हैं तो जान लें ये सभी नियम नहीं तो हो जाएगी परेशानी

लाइफस्टाइल

