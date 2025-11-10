Raw Carrot Side Effects: कच्चा गाजर खाना खतरनाक क्यों माना जाता है, जानिए गाजर को डाइट में शामिल करने का तरीका

गाजर को अक्सर एक हेल्दी सब्जी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कच्चा गाजर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। यह गैस या पेट में फुलाव हो सकता है,पाचन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी या अपच हो सकती है,और अगर गाजर को सही तरीके से धोया न जाए, तो मिट्टी या कीटनाशक शरीर में जा सकते हैं। इसलिए अक्सर सलाह देते हैं कि गाजर को हल्का भाप में पकाकर या उबालकर खाया जाए, ताकि इसके पोषक तत्व शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकें।