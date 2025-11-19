पालक, मेथी और बथुआ… सर्दियों में क्यों हैं जरूरी? असली वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

Palak Methi Bathua Benefits: सर्दियां आते ही हम गर्म कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन खाने में क्या बदलना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। असल में पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती हैं। इन सब्जियों से हमें स्ट्रेंथ मिलती और बीमार होने से बचाती हैं। इसलिए सर्दियों में इन्हें खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है।