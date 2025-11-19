पालक, मेथी और बथुआ… सर्दियों में क्यों हैं जरूरी? असली वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

Palak Methi Bathua Benefits (Image: Freepik)
Palak Methi Bathua Benefits: सर्दियां आते ही हम गर्म कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन खाने में क्या बदलना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। असल में पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती हैं। इन सब्जियों से हमें स्ट्रेंथ मिलती और बीमार होने से बचाती हैं। इसलिए सर्दियों में इन्हें खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
सर्दी शुरू होते ही मेथी बाजार में दिखाई देने लगती है। काटने-छांटने में थोड़ा झंझट जरूर है लेकिन इसके फायदे उस मेहनत से कई गुना ज्यादा हैं।
आयुर्वेद कहता है कि मेथी की तासीर गर्म होती है जो ठंड में शरीर को भीतर से संभालकर रखती है। ये वात और कफ को संतुलित करती है और भूख बढ़ाने में भी मदद करती है।
साइंटिफिकली देखें तो मेथी में भरपूर फाइबर होता है जो पाचन को हल्का रखता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसलिए सर्दियों में मेथी को थाली से दूर रखना गलती हो सकती है।
पालक सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का खजाना भी है। आयुर्वेद में इसे पित्त कम करने वाला भोजन बताया गया है। दूसरी ओर, विज्ञान मानता है कि पालक में आयरन और मैग्नीशियम भरपूर होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने और मांसपेशियों की जकड़न कम करने में मदद करता है।
शायद इसी वजह से सर्दियों में पालक की दाल हो या पालक-पनीर, लगभग हर घर में इसका स्वाद जरूर चखा जाता है।
सरसों का साग सर्दियों की पहचान है। इसके बिना ठंड के मौसम का मेन्यू अधूरा लगता है। आयुर्वेद के अनुसार सरसों की तासीर ठंडी होती है और यह कफ कम करने में सहायक है।
वहीं वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सरसों की पत्तियों में विटामिन A, K और E जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ त्वचा में भी निखार लाते हैं।
बथुआ उन सब्जियों में से है जिनका स्वाद जितना सादा है, फायदे उतने ही दमदार। यह वात और कफ को काबू में रखने में मदद करता है जिससे सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतें कम होती हैं।
साथ ही गैस, पेट फूलना या खट्टी डकार जैसी समस्याओं में भी यह बेहद उपयोगी है। नियमित सेवन से पेट साफ रहता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखने लगती है।
चौलाई की सब्जी हो या इससे बने लड्डू दोनों ही शरीर को ताकत देते हैं। आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्ध करने वाला भोजन माना गया है। इसकी तासीर भी गर्म होती है जो ठंड में शरीर को संतुलित रखती है। चौलाई में प्लांट प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद उपयोगी है।
ठंड का मौसम वैसे ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा और पोषण की जरूरत देता है। ऐसे में हरी सब्जियों का नियमित सेवन न सिर्फ शरीर को गर्मी देता है बल्कि बीमारियों से बचाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य