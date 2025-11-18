घी और बटर में आखिर क्या अंतर है? कैलोरी, पोषक तत्व और स्वाद के आधार पर जानें किसका चुनाव आपके लिए बेहतर रहेगा

Butter vs Ghee Which Is Healthier: हम में से ज्यादातर लोग डाइटिंग शुरू करते ही सबसे पहले घी और बटर को अपनी प्लेट से बाहर फेंक देते हैं। लगता है मानो किलो-दो किलो वजन बढ़ाने के पीछे सिर्फ यही दो चीजें जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दिलचस्प बात यह है कि घी और बटर दोनों ही सदियों से हमारी रसोई का हिस्सा रहे हैं और इनकी असलियत उतनी डरावनी नहीं है जितनी सोशल मीडिया या डाइट टिप्स में दिखाई देती है। दोनों एक ही स्त्रोत दूध से आते हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी कुछ बातें इन्हें एक-दूसरे से अलग करती हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या खास है और आपकी डाइट में किसकी जगह होनी चाहिए।