घी और बटर में आखिर क्या अंतर है? कैलोरी, पोषक तत्व और स्वाद के आधार पर जानें किसका चुनाव आपके लिए बेहतर रहेगा

Butter vs Ghee Which Is Healthier: हम में से ज्यादातर लोग डाइटिंग शुरू करते ही सबसे पहले घी और बटर को अपनी प्लेट से बाहर फेंक देते हैं। लगता है मानो किलो-दो किलो वजन बढ़ाने के पीछे सिर्फ यही दो चीजें जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दिलचस्प बात यह है कि घी और बटर दोनों ही सदियों से हमारी रसोई का हिस्सा रहे हैं और इनकी असलियत उतनी डरावनी नहीं है जितनी सोशल मीडिया या डाइट टिप्स में दिखाई देती है। दोनों एक ही स्त्रोत दूध से आते हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी कुछ बातें इन्हें एक-दूसरे से अलग करती हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या खास है और आपकी डाइट में किसकी जगह होनी चाहिए।
कैलोरी के मामले में घी थोड़ा ज्यादा भारी माना जाता है। एक चम्मच घी में लगभग 120 कैलोरी होती हैं, जबकि उतनी ही मात्रा वाले बटर में करीब 102 कैलोरी मिलती है। यही कारण है कि बहुत सख्त डाइट प्लान में बटर को थोड़ी बढ़त मिल जाती है। हालांकि, यह अंतर इतना बड़ा नहीं है कि सिर्फ कैलोरी देखकर ये तय कर लिया जाए कि कौन बेहतर है। असली बात हमेशा यही रहती है कि आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं।
पोषण की बात आती है तो घी और बटर दोनों ही अपने आप में छोटे-छोटे पावरहाउस हैं। घी में CLA नाम का तत्व होता है, जो न सिर्फ दिल की सेहत और इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि कई शोध इसे शरीर में सूजन कम करने, स्ट्रोक के जोखिम को घटाने और कुछ प्रकार के कैंसर से लड़ने में सहायक बताते हैं।
दूसरी तरफ बटर भी कम फायदेमंद नहीं है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और मिल्क फैट हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दोनों में विटामिन A और E जैसे जरूरी पोषक तत्वों के साथ एंटीऑक्सिडेंट्स की मौजूदगी इन्हें और भी पौष्टिक बनाती है। इसलिए यह कहना गलत है कि एक बहुत अच्छा है और दूसरा बेकार है, दोनों ही शरीर को अपनी-अपनी तरह से फायदा देते हैं।
अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या दूध पचने में दिक्कत होती है, तो आपके लिए घी ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। घी बनते समय दूध के अधिकतर प्रोटीन और शुगर अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे कई संवेदनशील लोग भी आराम से खा लेते हैं। दूसरी तरफ बटर में कुछ मात्रा में मिल्क प्रोटीन बना रहता है, जिससे एलर्जी या असहजता हो सकती है। लेकिन अगर आप डेयरी से मिलने वाले प्रोटीन पर निर्भर हैं, तो बटर आपके लिए थोड़ा ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
स्वाद की बात करें तो यहां दोनों अपनी-अपनी दुनिया के राजा हैं। घी की खुशबू और हल्का नमकीन स्वाद भारतीय दाल, रोटी और सब्जियों में जान डाल देता है। वहीं बटर का मुलायम, मीठा सा स्वाद बेकिंग का हीरो है। चाहे केक हो या कुकीज़, बटर का रोल अलग ही होता है। कई लोग सिर्फ स्वाद की वजह से ही दोनों का चुनाव करते हैं और यह बिल्कुल ठीक भी है।
सच यही है कि घी और बटर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। सही विकल्प वही है जो आपके शरीर, आपकी डाइट और आपकी स्वाद पसंद के अनुरूप हो। हां, एक बात जरूर याद रखें इनका नुकसान तब होता है जब मात्रा हाथ से निकल जाए। कम, कंट्रोल में और समझदारी से खाया जाए तो दोनों ही आपकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं।
