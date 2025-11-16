Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits: सर्दी हो, थकान हो या हल्की-फुल्की कमजोरी हल्दी वाला दूध कई लोग तुरंत पी लेते हैं। घरों में इसे छोट-मोटी दिक्कतों की पहली दवा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि हल्दी दूध का असली फायदा तभी मिलता है, जब इसे सही मसालों के साथ और सही तरीके से पकाकर बनाया जाए। अक्सर लोग सिर्फ हल्दी डालकर दूध उबाल लेते हैं और समझते हैं कि यही पर्याप्त है, जबकि आयुर्वेद इस विधि को कहीं ज्यादा विस्तार से बताता है। अगर आप भी ऐसे ही पी लेते हैं, तो एक बार इसका सही तरीका जरूर जान लें।