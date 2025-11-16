Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits: आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज ने बताया हल्दी वाला दूध कैसे बनाएं और इसके क्या फायदे हैं। जानें सही रेसिपी, जरूरी मसाले और किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 16, 2025

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits (Image: Patrika.com)

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits: सर्दी हो, थकान हो या हल्की-फुल्की कमजोरी हल्दी वाला दूध कई लोग तुरंत पी लेते हैं। घरों में इसे छोट-मोटी दिक्कतों की पहली दवा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि हल्दी दूध का असली फायदा तभी मिलता है, जब इसे सही मसालों के साथ और सही तरीके से पकाकर बनाया जाए। अक्सर लोग सिर्फ हल्दी डालकर दूध उबाल लेते हैं और समझते हैं कि यही पर्याप्त है, जबकि आयुर्वेद इस विधि को कहीं ज्यादा विस्तार से बताता है। अगर आप भी ऐसे ही पी लेते हैं, तो एक बार इसका सही तरीका जरूर जान लें।

हल्दी दूध बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि हल्दी दूध हमेशा धीमी आंच पर बनाया जाना चाहिए, ताकि मसालों के गुण बेहतर तरीके से दूध में उतर सकें। एक पैन में एक कप दूध लें और उसे धीर-धीरे गर्म करें। उबलने से पहले ही इसमें ¼ चम्मच हल्दी, चुटकीभर काली मिर्च, ¼ चम्मच दालचीनी, ¼ चम्मच जायफल और चाहें तो ½ चम्मच अदरक मिला दें। अदरक स्वाद को भी बेहतर बनाता है और पाचन को सहारा देता है।

मिश्रण को 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। जब दूध तैयार हो जाए, तो गैस बंद करके इसे थोड़ा गुनगुना होने दें और फिर इसमें शहद या गुड़ मिलाएं। ध्यान रहे बहुत गर्म दूध में शहद डालना आयुर्वेद में मना किया गया है। अगर मसाले साबुत हों तो दूध को छानकर पीना ज्यादा अच्छा है।

कौन-कौन से मसाले बढ़ाते हैं हल्दी दूध की ताकत

आयुर्वेद में काली मिर्च को हल्दी की ‘सहयोगी’ माना गया है। यह करक्यूमिन के अवशोषण को तेज करती है, जिससे हल्दी का असर और गहरा होता है। दालचीनी न सिर्फ दूध में हल्की मिठास जोड़ती है बल्कि शरीर को गर्म रखने में भी मदद करती है। जायफल का असर थोड़ा शांतिदायक माना जाता है जो रात में नींद के लिए लाभदायक है।

अदरक पाचन को तेज करता है और सर्दी-जुकाम में राहत देता है। इन सबको मिलाकर बना हल्दी दूध एक तरह से औषधीय पेय का रूप ले लेता है जो साधारण दूध की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है।

किन लोगों को हल्दी दूध से बचना चाहिए

डॉ. अर्जुन राज की मानें तो कुछ लोगों के लिए हल्दी दूध नुकसान भी कर सकता है। जिन लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी की दिक्कत रहती है, उनके लिए हल्दी दूध समस्या बढ़ा सकता है, क्योंकि हल्दी पेट में एसिड का स्तर बढ़ा देती है।

गुर्दे की पथरी वाले मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हल्दी में मौजूद ऑक्सेलेट पथरी बढ़ाने का कारण बन सकता है।

कुछ लोगों में हल्दी से एलर्जी भी पाई जाती है जो त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सांस लेने में तकलीफ की वजह बन सकती है। वहीं रक्तस्राव से जुड़ी समस्या वाले मरीज या ब्लड-थिनर दवाएं लेने वाले लोग बिना डॉक्टर की सलाह के हल्दी दूध का सेवन बिल्कुल न करें।

ये भी पढ़ें

Yoga on empty stomach: सुबह का समय और खाली पेट एक्सरसाइज करना फायदेमंद है या नुकसानदेह?
लाइफस्टाइल
Yoga on empty stomach in morning, Healthy lifestyle, सुबह खाली पेट वर्कआउट,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Nov 2025 07:34 pm

Hindi News / Lifestyle News / Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Healthy Biryani for Weight Loss: वजन घटाने में मदद करेगी यह लो-कैलोरी बिरयानी, जानें बनाने की रेसिपी

Healthy Biryani for Weight Loss
लाइफस्टाइल

Yoga For Blood Circulation: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो या सूजन कम करनी हो, आयुष मंत्रालय से जानें कौन-सा आसन देता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन

Yoga for mind and body relaxation, Daily yoga routine for circulation, healthy lifestyle, yoga in winter,
लाइफस्टाइल

Winter Hacks: हीटर की जरुरत नहीं! एक घरेलू चीज से कड़ाके की ठंड में भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े

winter hacks, dry clothes fast, dry clothes indoors,
लाइफस्टाइल

Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

Bihar Election 2025
लाइफस्टाइल

Pigeon Dropping Disease: कबूतरों की बीट फैलाती है कई बीमारियां, जानिए बिना झंझट के इन 5 नेचुरल तरीकों से कैसे रखें उन्हें दूर

Pigeon Dropping Hazards, Pigeon Beat, Pigeon Droppings Health Risk,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.