Ghee For Hair: घी से बालों को मिल सकती है नेचुरल कंडीशनिंग, जानिए क्यों है यह असरदार

Ghee For Hair: घी हमारे भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। दादी-नानी के जमाने से घी खाने की परंपरा रही हैक्योंकि घी के कई फायदे हैं । यह न सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि खाने में भी एक अलग स्वाद और पौष्टिकता जोड़ देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही देसी घी अगर बालों में लगाया जाए, तो यह बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर का काम कर सकता है? मॉडर्न दौर में जब हम अधिकतर केमिकल युक्त हेयर मास्क और प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं ऐसे समय में देसी घी का यह घरेलू नुस्खा बालों को सही पोषण देकर उन्हें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। आइए जानते हैं कि बालों के लिए घी के क्या-क्या फायदे हैं।