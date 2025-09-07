Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Ghee For Hair: घी से बालों को मिल सकती है नेचुरल कंडीशनिंग, जानिए क्यों है यह असरदार

Ghee For Hair: क्या आप जानते हैं कि यही देसी घी अगर बालों में लगाया जाए, तो यह बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर का काम कर सकता है? मॉडर्न दौर में जब हम अधिकतर केमिकल युक्त हेयर मास्क और प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं।आइए जानते हैं कि बालों के लिए घी के क्या-क्या फायदे हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 07, 2025

hair care, hair care tips, ghee, ghee benefits, ghee for hair,
Natural hair conditioning with ghee|फोटो सोर्स- Gemini@AI

Ghee For Hair: घी हमारे भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। दादी-नानी के जमाने से घी खाने की परंपरा रही हैक्योंकि घी के कई फायदे हैं । यह न सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि खाने में भी एक अलग स्वाद और पौष्टिकता जोड़ देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही देसी घी अगर बालों में लगाया जाए, तो यह बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर का काम कर सकता है? मॉडर्न दौर में जब हम अधिकतर केमिकल युक्त हेयर मास्क और प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं ऐसे समय में देसी घी का यह घरेलू नुस्खा बालों को सही पोषण देकर उन्हें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। आइए जानते हैं कि बालों के लिए घी के क्या-क्या फायदे हैं।

क्यों असरदार है घी बालों के लिए?

घी में मौजूद विटामिन A, D, E और K बालों को गहराई से पोषण देते हैं। इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी ड्राई और फ्रिज़ी बालों को संभालने में मदद करती है। नियमित रूप से लगाने से बालों में नेचुरल शाइन आती है और टूटने-झड़ने की समस्या भी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Coffee For Hair: अंडे की जर्दी और कॉफी से बनाएं हेयर पैक, बाल होंगे घने और मजबूत
लाइफस्टाइल
Natural hair growth remedies, egg yolk and coffee hair pack, hair care tips ,

नेचुरल कंडीशनिंग का फायदा

रोजाना धूल, प्रदूषण और स्टाइलिंग टूल्स के इस्तेमाल से बाल अपनी नमी खो देते हैं। ऐसे में घी का हेयर मास्क बालों की नमी वापस लाने और उन्हें रेशमी बनाने का आसान तरीका है। यह स्कैल्प को भी पोषण देता है, जिससे डैंड्रफ जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?

  • हेयर ऑयल की तरह: हल्का गुनगुना घी लेकर स्कैल्प पर मसाज करें और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में हल्के शैंपू से धो लें।
  • हेयर मास्क के रूप में: घी में शहद या एलोवेरा जेल मिलाकर पैक बना लें। इसे बालों में लगाकर आधे घंटे बाद धोने से बालों की रूखापन दूर होता है।
  • डीप कंडीशनिंग के लिए: रातभर घी लगाकर बालों को ढककर रखें और अगली सुबह धो लें। यह तरीका बेहद डैमेज्ड बालों को रिपेयर करने में मदद करता है।

किन्हें खास फायदा हो सकता है

जिन लोगों के बाल रूखे, बेजान और आसानी से टूट जाते हैं, उनके लिए घी किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं, अगर आपके बाल घुंघराले हैं और फ्रिज जल्दी हो जाते हैं, तो घी उन्हें मैनेज करने में मददगार साबित हो सकता है।कुल मिलाकर, घी सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें हेल्दी और खूबसूरत बनाने का भी आसान और सुरक्षित उपाय है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Coffee for Hair: कॉफी है बालों के लिए नेचुरल डाई, जानिए लगाने का सही तरीका
ब्यूटी टिप्स
क्या कॉफी बालों को काला करती है,Coffee for Hair, natural dye ,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

07 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Ghee For Hair: घी से बालों को मिल सकती है नेचुरल कंडीशनिंग, जानिए क्यों है यह असरदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट