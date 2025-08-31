Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Coffee for Hair: कॉफी है बालों के लिए नेचुरल डाई, जानिए लगाने का सही तरीका

Coffee for Hair: अगर आपके बाल भी सॉफ्ट हो गए हैं और आप केमिकल वाले डाई से बचना चाहते हैं, तो घर पर बने कॉफी हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बालों को नेचुरली काला करता है और बालों को स्मूद बनाए रखता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

क्या कॉफी बालों को काला करती है,Coffee for Hair, natural dye ,
How to use coffee for hair dye at home|फोटो सोर्स- Freepik

Coffee for Hair: कॉफी सिर्फ सुबह की थकान मिटाने या मूड फ्रेश करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आपके बालों के लिए भी किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं मानी जाती। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कैमिकल डाई से बचना चाहते हैं, कॉफी एक सुरक्षित और आसान उपाय है। यह न सिर्फ बालों में हल्का ब्राउन शेड देती है, बल्कि उन्हें शाइनी और हेल्दी भी बनाती है।

क्यों फायदेमंद है कॉफी?

  • नेचुरल कलरिंग एजेंट: कॉफी में मौजूद डार्क पिगमेंट्स सफेद बालों को ढकने और बालों में ब्राउन टिंट देने का काम करते हैं।
  • बालों की ग्रोथ बढ़ाती है: इसमें मौजूद कैफीन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं।
  • फ्रिज और डलनेस कम करती है: कॉफी हेयर को स्मूद और शाइनी बनाती है, जिससे बाल हेल्दी और वॉल्यूमिनस लगते हैं।

Healthy Hair

कॉफी से हेयर डाई बनाने का आसान तरीका

  • एक कप गाढ़ी ब्लैक कॉफी बनाएं और ठंडा होने दें।
  • ठंडी कॉफी में दो बड़े चम्मच कंडीशनर या एलोवेरा जेल मिलाएं।
  • इस मिश्रण को अच्छे से जड़ों से लेकर सिरों तक अप्लाई करें।
  • 30–40 मिनट तक ऐसे ही रहने दें ताकि कॉफी का कलर अच्छे से सेट हो जाए।
  • शैम्पू का इस्तेमाल न करें, सिर्फ पानी से धोकर सुखा लें।

बेहतर रिजल्ट के लिए टिप्स

  • हफ्ते में 1–2 बार कॉफी रिंस करने से बालों का कलर नेचुरली गहरा होता जाएगा।
  • अगर आप ज्यादा डार्क शेड चाहती हैं तो कॉफी में हल्का-सा मेहंदी पाउडर भी मिला सकती हैं।
  • पैक लगाने से पहले बालों को हल्का गीला कर लें, इससे कॉफी अच्छी तरह से सेट होगी।

किसे करना चाहिए इस्तेमाल?

  • जिन्हें हल्के सफेद बालों को नेचुरल तरीके से कवर करना है।
  • जो लोग कैमिकल डाई से एलर्जी या हेयर डैमेज से परेशान हैं।
  • जो बालों को नेचुरली ब्राउनिश शेड देना चाहते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

31 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Coffee for Hair: कॉफी है बालों के लिए नेचुरल डाई, जानिए लगाने का सही तरीका

