Coffee for Hair: कॉफी है बालों के लिए नेचुरल डाई, जानिए लगाने का सही तरीका

Coffee for Hair: कॉफी सिर्फ सुबह की थकान मिटाने या मूड फ्रेश करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आपके बालों के लिए भी किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं मानी जाती। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कैमिकल डाई से बचना चाहते हैं, कॉफी एक सुरक्षित और आसान उपाय है। यह न सिर्फ बालों में हल्का ब्राउन शेड देती है, बल्कि उन्हें शाइनी और हेल्दी भी बनाती है।