Dark Spot Skin Care Tips: चेहरे के काले दाग होंगे हल्के, बस ग्लिसरीन में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज

Dark Spot Skin Care Tips: कभी-कभी चेहरे पर हल्के दाग ऐसे उभर आते हैं कि महंगे प्रोडक्ट्स भी बेअसर लगने लगते हैं। धूप, धूल-मिट्टी, थकान और ड्राईनेस सब मिलकर स्किन की नेचुरल चमक छीन लेते हैं। ऐसे में रसोई में रखी दो साधारण चीजें आपकी मदद कर सकती हैं जैसे कॉफी और ग्लिसरीन।

MEGHA ROY

Jan 03, 2026

Dark spots removal home remedy|फोटो सोर्स - Patrika.com

Dark Spot Skin Care Tips: चेहरे के काले दाग आपकी नेचुरल खूबसूरती को फीका बना सकते हैं, लेकिन इन्हें कम करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप ग्लिसरीन में सिर्फ कॉफी मिलाकर रात में चेहरे पर लगाएं, तो यह स्किन को मॉइश्चर देने के साथ-साथ डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद कर सकता है। यह आसान घरेलू नुस्खा नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में सहायक माना जाता है।

क्यों काम करता है कॉफी–ग्लिसरीन? (Coffee and glycerin face pack)

कॉफी सिर्फ आपको जगाती ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी कमाल करती है। इसमें मौजूद नेचुरल ग्रैन्यूल्स माइल्ड स्क्रब की तरह काम करते हैं, जो डेड स्किन को हटाकर पोर्स को साफ करते हैं। वहीं ग्लिसरीन ड्राई स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं यह नमी को लॉक करके त्वचा को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है। दोनों मिलकर स्किन को साफ, हाइड्रेटेड और थोड़ा-सा ब्राइट दिखाने में मदद करते हैं।

कैसे बनाएं कॉफी और ग्लिसरीन फेस पैक (How To Make Coffee Glycerin Fcaepack)

आधा चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच ग्लिसरीन और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 3-4 बूंद नारियल तेल लें। इन तीनों चीजों को एक कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि एक स्मूद और हल्का सा स्क्रब तैयार हो जाए, जिसे आसानी से चेहरे पर लगाया जा सके।

लगाने का सही तरीका (Way To Apply Coffee Glycerin)

रात में चेहरा अच्छी तरह साफ करने के बाद इस पैक को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। ज़ोर से रगड़ने की जरूरत नहीं बस सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे मसाज करें।इसे 25-30 मिनट तक रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें। अंत में हल्का-सा मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं।हफ्ते में 1-2 बार काफी है। ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई या इरिटेट हो सकती है।

छोटी-सी सलाह

  • पहली बार लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
  • अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है या पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो इस्तेमाल से बचें।
  • ये घरेलू नुस्खा स्किन को बेहतर दिखाने में मदद करता है, लेकिन जिद्दी दागों के लिए समय और नियमित देखभाल जरूरी होती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

