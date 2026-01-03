Dark Spot Skin Care Tips: चेहरे के काले दाग होंगे हल्के, बस ग्लिसरीन में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज

Dark Spot Skin Care Tips: चेहरे के काले दाग आपकी नेचुरल खूबसूरती को फीका बना सकते हैं, लेकिन इन्हें कम करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप ग्लिसरीन में सिर्फ कॉफी मिलाकर रात में चेहरे पर लगाएं, तो यह स्किन को मॉइश्चर देने के साथ-साथ डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद कर सकता है। यह आसान घरेलू नुस्खा नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में सहायक माना जाता है।