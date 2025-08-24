Patrika LogoSwitch to English

Honey Benefits For Hair: डैंड्रफ से लेकर हेयर फॉल तक, शहद से पाएं हर समस्या का समाधान

Honey Benefits For Hair: घर पर बनाए गए शहद हेयर मास्क आपके रूखे और कमजोर बालों को वापस से स्मूद और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।इस लेख में जानेंगे कि बालों में शहद लगाने का सही तरीका क्या है और शहद के फायदे क्या-क्या हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 24, 2025

honey benefits for hair growth,honey benefits for hair in hindi,
How to apply honey on hair? फोटो सोर्स – Freepik

Honey Benefits For Hair: खूबसूरत, लंबे और घने बाल हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सही तरीके से देखभाल न होने और पोषण की कमी की वजह से बाल रूखे और झड़ने लगते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं गलत खानपान, स्ट्रेस और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साल्फेट युक्त केमिकल हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल।ऐसे में नेचुरल उपाय बालों को चमकदार और मजबूत बना सकते हैं। घर पर बनाए गए शहद हेयर मास्क आपके रूखे और कमजोर बालों को वापस से स्मूद और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।इस लेख में जानेंगे कि बालों में शहद लगाने का सही तरीका क्या है और शहद के फायदे क्या-क्या हैं।

जानें बालों के लिए शहद के फायदे (Benefits of Honey On Hair)

बालों को हाइड्रेट करने में मददगार

शहद बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे बालों का रूखापन दूर होता है और उनमें प्राकृतिक चमक आती है।

डैंड्रफ से राहत दिलाए


शहद में एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं।

स्कैल्प का pH बैलेंस बनाए रखे


शहद लगाने से स्कैल्प का pH संतुलित रहता है, जिससे बाल स्वस्थ बने रहते हैं।

एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर


शहद में एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं।

गंदगी को हटाकर झड़ने से रोके

शहद स्कैल्प की गंदगी को साफ करता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।

इन दो तरीकों से करें शहद का इस्तेमाल (Right Way To Apply Honey)

मेथड 1

शहद और दही हेयर मास्क

अगर बालों में डैंड्रफ की समस्या बार-बार परेशान करती है, तो शहद और दही का मास्क आपके लिए बेस्ट है।

बनाने का तरीका: दो बड़े चम्मच शहद में 2–3 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स करें।

लगाने का तरीका: इस पेस्ट को स्कैल्प और पूरे बालों पर अप्लाई करें और 20 मिनट तक छोड़ दें।

फायदा: दही स्कैल्प को ठंडक और पोषण देता है, जबकि शहद डैंड्रफ हटाकर बालों को सिल्की और स्मूद बनाता है।

मेथड 2

शहद और एप्पल साइडर विनेगर

जिन्हें बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं या स्कैल्प में गंदगी जमा हो जाती है, उनके लिए यह मास्क कारगर है।

बनाने का तरीका: एक-एक चम्मच शहद और एप्पल साइडर विनेगर को मिला लें।

लगाने का तरीका: इसे हल्के हाथों से स्कैल्प और बालों पर लगाएं। लगभग आधे घंटे बाद माइल्ड शैंपू से धो लें।

फायदा: यह हेयर मास्क स्कैल्प की गहराई से सफाई करता है और बालों में नेचुरल शाइन लाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

24 Aug 2025 01:27 pm

